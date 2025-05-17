亞城台美學校結業式 展現學習成果

學生展現學習成果。(台美學校提供)

亞特蘭大 台美學校日前舉辦了春季班結業成果展及優秀學生表揚活動，現場氣氛溫馨熱鬧，展現學生們一學期以來的學習成果，也表達對家長與師長的感謝之情。

活動由學校鼓隊表演揭開序幕，隨後由L4班學生高郁嵐與邱鈺娃擔任中英文雙語主持，兩位小主持人口齒清晰、台風穩健，贏得現場掌聲。

校長鄒宏熙與董事黃蕊姝也在場頒發各班「成績優異獎」與「學習進步獎」，表彰學生們在語文學習上的努力與進步。

本次成果展內容豐富多元，涵蓋注音韻謠、兒歌帶動唱、華語懷舊金曲演唱及課文朗誦等節目。適逢母親節 ，學生們更深情演唱「最勇敢的媽媽」，向在場家長表達滿滿的愛與感謝。

活動結束後，學生們興高采烈地參與扭蛋及跳蚤市場活動，場面溫馨愉快。