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亞城台美學校結業式 展現學習成果

【亞特蘭大訊】
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學生展現學習成果。(台美學校提供)
學生展現學習成果。(台美學校提供)

亞特蘭大台美學校日前舉辦了春季班結業成果展及優秀學生表揚活動，現場氣氛溫馨熱鬧，展現學生們一學期以來的學習成果，也表達對家長與師長的感謝之情。

活動由學校鼓隊表演揭開序幕，隨後由L4班學生高郁嵐與邱鈺娃擔任中英文雙語主持，兩位小主持人口齒清晰、台風穩健，贏得現場掌聲。

校長鄒宏熙與董事黃蕊姝也在場頒發各班「成績優異獎」與「學習進步獎」，表彰學生們在語文學習上的努力與進步。

本次成果展內容豐富多元，涵蓋注音韻謠、兒歌帶動唱、華語懷舊金曲演唱及課文朗誦等節目。適逢母親節，學生們更深情演唱「最勇敢的媽媽」，向在場家長表達滿滿的愛與感謝。

活動結束後，學生們興高采烈地參與扭蛋及跳蚤市場活動，場面溫馨愉快。

亞特蘭大台美學校有自己的校舍，目前已開放秋季班課程報名，開設課程包括注音班、兒童華語班、成人華語班、美勞課及鼓隊等，並歡迎有志於華語教學的一至兩名教師加入教學團隊。有意者請聯繫主任許淑美，電話：(770)446-6579。台美學校網址：https://www.taiwaneseschoolofatlanta.com/，地址：3070 Corners North CT, Peachtree Corners, GA 30071。

學生參與扭蛋活動。(台美學校提供)
學生參與扭蛋活動。(台美學校提供)
台美學校鼓隊鏗鏘有力的表演揭開活動序幕。(台美學校提供)
台美學校鼓隊鏗鏘有力的表演揭開活動序幕。(台美學校提供)
跳蚤市場活動好熱鬧。(台美學校提供)
跳蚤市場活動好熱鬧。(台美學校提供)
校長鄒宏熙(右)頒發成績優異獎。(台美學校提供)
校長鄒宏熙(右)頒發成績優異獎。(台美學校提供)

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