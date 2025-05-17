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亞城通膨率1.9% 全美漲幅最慢地區之一

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
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亞特蘭大都會區過去一年的通貨膨脹率為1.9%，相較全美許多大城市來得穩定。(美聯社)
亞特蘭大都會區過去一年的通貨膨脹率為1.9%，相較全美許多大城市來得穩定。(美聯社)

通貨膨脹仍然是全美內令人擔憂的問題，但新數據顯示，亞特蘭大都市區的價格上漲速度比大多數主要城市都要慢，這給當地家庭和租屋者帶來了一些緩解。

根據個人財務網站WalletHub 近日發布的報告，亞特蘭大-沙泉市-羅斯威爾(Atlanta-Sandy Springs-Roswell)地區在全美23個大都市中通膨增長排名第20位。該地區2月至4月消費者物價指數(CPI)僅上漲0.1%，較去年同期上漲1.9%。

相較之下，紐約(3.9%)、聖地牙哥(3.8%)和洛杉磯(3.0%)等城市的生活成本年度漲幅就大得多。

•主要家居用品類別價格下跌：美國勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)的聯邦數據支持WalletHub的調查結果。4月份，亞特蘭大地區的CPI在過去12個月上漲了1.9%，低於全美2.3%的平均值。

一些日常成本已經穩定或下降：家庭食品上漲0.7%、能源價格下降3.1%，光是汽油價格就比去年下降了11.2%

租金仍在上漲，但速度放緩：住房仍然是亞特蘭大地區居民最大的開支之一。根據勞工統計局的數據，4月份主要住宅租金從2月到4月上漲了0.4%。同期，包括房主相關估算在內的整體住房成本上漲了0.7%。

當前租屋成本仍然很高，一房平均租金為1844元。整個亞城都會區的兩房平均租金為2479元。

亞特蘭大都會區通貨膨脹率為1.9%，物價比許多美國大城市穩定得更快。降溫趨勢可能為那些努力支付房租、食品雜貨和汽油費用的家庭提供喘息的空間。

聯邦政府使用大都會統計區(MSA)，是基於共享活動的經濟區域來追蹤通貨膨脹。亞特蘭大的大都會統計區(MSA)包括29個郡，涵蓋該市、其郊區和周邊社區。

該地區的正式名稱是「亞特蘭大-沙泉市-羅斯威爾MSA」，指的是更廣泛的亞特蘭大都會區，而不僅僅是這三個城市。

完整報告可查看：https://reurl.cc/Dq8Dbm

亞特蘭大 大都會 租金

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