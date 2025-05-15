世華亞城分會慶母親節 許淑雯講穿搭

世華姊妹們與僑教中心主任閻樹榮(前排左四)合影。前排左五為世華亞城分會會長呂怡蓉。(世華提供)

為慶祝2025年母親節 ，世界華人 工商婦女企管協會亞特蘭大 分會(GFCBW-Atlanta Chapter)日前在位Duluth的Awesome Team Office舉辦了「時尚美容穿搭」講座，吸引眾多會員與社區民眾參加。

本次活動邀請來自台灣的凱薩琳時尚創意集團暨國際領袖學院執行長許淑雯(Vivian Hsu)擔任主講人。她以多年專業造型經驗與風趣的互動方式，與現場來賓分享服裝搭配、職場形象塑造、儀態訓練等實用技巧，幫助女性提升自信與美感。

講座地點由本會名譽會長邱婷蘭大力支持，慷慨提供豐盛集團辦公場地。亞特蘭大僑教中心主任閻樹榮全程參與，更擔任抽獎貴賓，並抽出多位幸運得主。

為增添活動亮點，許淑雯特別從台灣帶來15枚設計獨特的鑽石造型別針作為抽獎禮品；現任會長呂怡蓉亦加碼贈送3枚金色玫瑰花造型別針，現場氣氛熱烈。

活動期間還提供精緻點心與新鮮水果茶，讓與會者在輕鬆愉快的氛圍中交流分享，感受協會對會員的關懷與用心。