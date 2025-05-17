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Belinda舒囊括美國家庭保險集團大獎 展現專業實力與卓越團隊領導力 證明業界領軍地位

亞特蘭大訊
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Belinda 舒在年度頒獎盛典獲頒大獎。(AMFAM提供)
Belinda 舒在年度頒獎盛典獲頒大獎。(AMFAM提供)

美國家庭保險集團(American Family Insurance，簡稱AMFAM)日前在喬治亞州水族館隆重舉行年度頒獎典禮，來自東南區的華裔保險經紀人Belinda舒再次成為矚目焦點，一舉囊括六項最高榮譽，充分展現其在保險專業與團隊領導方面的卓越實力。

Belinda舒此次榮獲的獎項包括：喬州新保單銷售冠軍(涵蓋汽車、房屋、商業保險)、最高保費領袖獎(New Business Total Premium Leaders)、人壽保單鑽石獎(AFLIC Life Diamond)、全美卓越領袖獎(All Premier Leader)、All American產品推廣達標獎，以及商業保險金鑰匙獎(Gold Key)。這些獎項不僅代表她個人優異的業績，也肯定她對客戶需求的深入理解與團隊協作的卓越表現。

作為AMFAM東南區規模最大的保險代理處負責人，Belinda舒所領導的團隊已連續九年獲得集團頒發的最佳業績獎，並在2024年締造全美新業務產量排名第12的佳績。她亦是AMFAM名人堂成員，曾獲集團最高榮譽「Top Gun」稱號，成為全美亞裔保險從業人員中的佼佼者。

自從業以來，Belinda始終秉持「保障優先、客戶為本」的服務宗旨。她表示，每一張保單的背後，都是一個家庭的信任與對未來的託付。她深信，保險不只是冰冷的產品數字，而是一種責任，也是一份溫暖的承諾。「我從不把自己當成單純的保險銷售人員，而是希望成為客戶最值得信賴的保險顧問，協助他們在人生每個階段獲得最合適的保障。」

Belinda以單親母親的背景走進保險業，憑藉「真勇士永不放棄」的信念，將原本小型的代理處發展成為AMFAM在全美亞裔市場中最具規模與影響力的保險團隊。她的堅持與拼勁，也激勵了無數亞裔從業人員投身這一行業，突破語言與文化障礙，為更多社區提供安心保障。

她的代理處目前服務範圍已從總部喬治亞州拓展至阿拉巴馬、南卡羅來納、北卡羅來納及田納西等東南部多州，並提供中、英、越南等語言的保險服務，致力於協助亞裔客戶打破語言隔閡，量身打造適合的保單方案。她強調：「保險不只是商品，而是對未來的一種準備。我們要讓每一位客戶真正了解保障的價值，而不只是購買保障。」

展望未來，Belinda計劃持續強化團隊實力與服務創新，並誠摯邀請具保險經驗、通曉中英或越英雙語的人才加入團隊，共同服務更多亞裔家庭。「我們需要更多有熱情、有專業、有責任感的人才，一起為社區創造更大的保險價值。」有意者可將履歷寄至：[email protected]

Belinda舒的成功故事，不僅是一段關於個人成就與專業精神的佳話，更象徵華裔在美國主流社會中逐步展現的影響力。她以實際行動詮釋「不負信賴、續寫輝煌」的精神，持續將保險的光與熱傳遞到更多亞裔家庭，守護他們的幸福與未來。

保險 亞裔 喬治亞州

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