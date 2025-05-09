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亞城中華總會百餘人踏青健行 才藝表演精彩

【亞特蘭大訊】
亞特蘭大中華總會「2025踏春之旅 與你在一起」活動吸引超過百位僑胞及社區成員熱情參與。(中華總會提供)
亞特蘭大中華總會「2025踏春之旅 與你在一起」活動吸引超過百位僑胞及社區成員熱情參與。(中華總會提供)

亞特蘭大中華總會主辦的「2025踏春之旅 與你在一起」於4日(周日)上午，在Duluth的Shorty Howell Park熱鬧登場。活動吸引超過百位僑胞及社區成員熱情參與，大家在陽光明媚的春日中，盡情享受大自然，氣氛溫馨而熱烈。

活動由主持人曹捷開場，隨後亞特蘭大中華總會副會長夏忠菁致詞，簡介中華總會創會宗旨及未來展望，為整場活動定下溫暖有力的基調。接著由張瑞老師帶領大眾進行八段錦熱身操，舒展筋骨、提振精神，之後在劉紹鵬顧問的帶領下展開歡樂的園區健行，笑聲不絕於耳。

八段錦熱身操，舒展筋骨。(中華總會提供)
八段錦熱身操，舒展筋骨。(中華總會提供)

才藝表演精彩紛呈，馮彬與歐陽翠珍合唱黃梅調，曲調婉轉動人；張瑞老師獻唱京劇，展現中華傳統藝術之美，贏得滿堂喝采。午餐時段，主辦單位準備了豐盛的越南三明治、洋芋片、新鮮水果與瓶裝水，並特別感謝Green Food的阿明多年來的鼎力支持，此次更準備了清爽可口的涼拌黃瓜，廣受好評。

主辦單位準備了豐盛的食物及飲品。(中華總會提供)
主辦單位準備了豐盛的食物及飲品。(中華總會提供)

活動的順利舉辦，離不開幕後志工的默默耕耘與各大社團的熱情響應。副會長夏忠菁在活動中特別致謝所有工作人員與志工，肯定他們的辛勞與貢獻。

活動當天亦獲得僑教中心閻樹榮主任、僑務委員陸復泰與僑務諮詢委員王祥瑞的蒞臨與支持。令人感動的是，陸復泰委員一抵達現場，立即慷慨解囊捐款支持中華總會，展現深厚的僑界情誼。

僑務委員陸復泰也到場參與。(中華總會提供)
僑務委員陸復泰也到場參與。(中華總會提供)
後為僑務諮詢委員王祥瑞伉儷，前為何智達醫師伉儷。(中華總會提供)
後為僑務諮詢委員王祥瑞伉儷，前為何智達醫師伉儷。(中華總會提供)
僑教中心主任閻樹榮也到場參與活動。(中華總會提供)
僑教中心主任閻樹榮也到場參與活動。(中華總會提供)

本次踏青活動不僅讓大家身心得到放鬆，更進一步凝聚了社區情感，展現亞特蘭大僑社的團結與活力。欲了解更多亞特蘭大中華總會資訊，可上網：https://www.ccfatl.org。

亞特蘭大中華總會副會長夏忠菁。(中華總會提供)
亞特蘭大中華總會副會長夏忠菁。(中華總會提供)

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