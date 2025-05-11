喬州布倫瑞克港 居民血液中工業汙染物超標

喬治亞州 布倫瑞克(Brunswick)是全美最繁忙的港口之一，其漁業和捕蝦業也十分繁榮，但它也可能是喬州 汙染最嚴重的城市。該市有四個「超級基金汙染地」(Superfund sites)，這是聯邦政府 對需要長期清理的受汙染土地的指定地點，比喬州的任何其他城市都要多。

截至2024年6月，美國國家優先事項清單中共有1340個超級基金場地。超級基金是美國 1980 年《綜合環境反應、賠償和責任法案》(CERCLA)的俗稱。超級基金也是國會設立的處理需要長期清理的緊急和危險廢棄物場所的信託基金。

愛默蕾大學(Emory)一項新的研究證實，這個城市中一些居民所接觸到的罕見毒素水平遠超過一般人群。

為進行這項研究，愛默蕾大學Rollins公衛學院人員從布倫瑞克所在地格林郡(Glynn)100名居民身上收集了血液樣本。

研究人員檢測到近40%的參與者血液中含有少見的多氯聯苯或PCB (一種現已被禁用的人造化學物質)，濃度高於全美95%的民眾。另外超過20%的受試者血液中毒殺芬(toxaphene，一種已禁用的殺蟲劑)濃度亦高於全美95%。另外有些人體內的鎘含量比全美暴露量最高的族群「高出許多倍」。

愛默蕾大學環境健康副教授、該研究主要作者之一斯科夫羅尼克(Noah Scovronick)表示，這些化學物質「可以在環境中長期存在，並且已知已經汙染了格林郡的一些工業場所」。

這項發現與過去一年半在公開會議上與當地社區分享的內容相似，社區團體一直擔心該地工業汙染遺留問題對健康的影響。

布倫瑞克的超級基金場地包括一條小溪，前Hercules殺蟲劑廠的廢水就從這裡排放；以及LCP化學廠區，這是一塊位於沼澤地上的813畝土地，幾十年來曾入駐多家工業租戶，包括發電廠、煉油廠和氯工廠。一些重工業汙染了土壤、地下水和周圍近700畝的沼澤地，其中含有汞、鉛和多氯聯苯等危險汙染物。

Hercules工廠和 LCP 化學品公司多年前都已關閉，但它們產生的有害汙染物仍殘留在環境中。

從1940到1980年代，Hercules公司生產了毒殺芬，這種殺蟲劑後來被發現對野生動物和人類有害。美國於1990年禁止使用這種物質，如今，聯邦環境保護局(EPA)將其歸類為可能的致癌物。

LCP Chemicals工廠的部分區域則受到汞、鉛和多氯聯苯的汙染，這些物質曾用於變壓器和其他電氣設備。EPA表示，多氯聯苯也可能是致癌物，與免疫系統受損、低出生體重和神經系統缺陷有關。

他表示，正在尋求美國衛生研究院(NIH)的資金來支持研究的下一階段。但與許多聯邦機構一樣，NIH在川普領導下經歷了大幅裁員，研究資金並遭削減。