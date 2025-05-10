我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

無需再出示戶口本 中國即起領證結婚「全國通辦」

NBA／金塊4大戰將各破20分 延長賽擊潰雷霆2比1領先

喜萬年大酒樓慶祝母親的月份 端出健康美食 頌親恩 顯孝心 提世界日報可享優惠折扣

亞特蘭大訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
熱騰騰的港式點心上桌。
熱騰騰的港式點心上桌。

亞特蘭大著名的老字號喜萬年海鮮大酒樓(Happy Valley Dim Sum & Asian Cuisine)，為了讓大家在5月母親節的月份盡顯孝心，推出適合長輩親友團圓宴飲又健康的熱炒菜餚，更有不計成本用料實在、新鮮美味的手工製作港式飲茶點心，祝福所有的母親過節快樂，「等您來吃點心和用餐！」

即日起在喜萬年用餐凡提及「世界日報」，可享有5%的折扣。

5月11日是一年一度的母親節，面對這個溫馨感恩的節日到來，喜萬年店東祝福所有的母親們健康、快樂。店東表示，他們餐館有別於川菜的麻辣重味，粵菜主打健康的味道。而且是股東親自經營掌勺，以良心和健康，準備所有的菜餚，加上深厚的烹調技術，煮出不同口感的原汁原味精髓。

店東自豪地推薦，喜萬年的粵菜細粵菜講究火候與刀工，細細咀嚼之後，甘香在口腔中綻放。手工製作的點心如蛋塔、芋頭餃、菠蘿叉燒包更是每日限量，堅持現做不馬虎。例如一小時只能出爐24個蛋塔，為的就是確保口感與品質，「但我們喜萬年，就是這樣一個一個作出來。因為我們是在廚藝之中加以良心為本，為大家的健康提供各式日常菜式，並以健康美食許諾母親的健康。」

華裔是個講究「民以食為天」的族群，在喜萬年用餐，不僅可以吃到他們的用心，餐館6000餘呎的用餐空間，仿歐洲宮廷的設計寬敞高挑、又通風，餐桌座位之間保持間隔，高級義大利石地板，不僅為整個餐館增添古典高雅氣氛，大家可以無憂無慮地在這兒與家人共享美食。

店東也歡迎大家預訂點心，像菠蘿叉燒包、蛋塔、芋頭餃等因他們非常講究作工，所以事先預訂10個以上，就可享5%的折扣優惠。

自1997年創立至今，喜萬年大酒樓紮根喬州Jimmy Carter Blvd，深獲當地華人社區與主流族群支持。經過20多年的穩健經營與不斷創新，我們秉持「創新、炒、豐饒白人」的理念，致力於打造一個讓每一位顧客都能安心享用的用餐場所。

而且開業已逾20年的喜萬年酒樓，有著豐富的舉辦結婚喜宴、長者慶壽、大型活動的經驗，其到現場為客人外燴辦桌能力，更是在包括華人在內的亞裔社區中名聞遐邇。親友間辦場小型聚會仍可以向喜萬年洽詢外燴或外帶。

喜萬年在離85公路99號(Jimmy Carter Blvd)出口不遠的Oakbrook Square購物中心內，地址為5495 C1 Jimmy Carter Blvd., Norcross, GA 30093，電話：678-218-0888。週三休息。歡迎大眾上網或臉書瀏覽與訂購美食，官網：https://www.happyvalley-ga.com，臉書：https://www.facebook.com/happyvalleydimsum。該餐館有Grubhub和Uber Eat送餐。

喜萬年著名的菠蘿叉燒包。
喜萬年著名的菠蘿叉燒包。
喜萬年用料實在、完全自家手工製作的點心。
喜萬年用料實在、完全自家手工製作的點心。
只要提世界日報，在喜萬年用餐便可享折扣優待。
只要提世界日報，在喜萬年用餐便可享折扣優待。
喜萬年大酒樓歡迎闔家光臨感恩母親的辛勞。
喜萬年大酒樓歡迎闔家光臨感恩母親的辛勞。
喜萬年佳餚，色香味具全。(喜萬年提供)
喜萬年佳餚，色香味具全。(喜萬年提供)
喜萬年海鮮大酒樓的特色：「創意小炒，豐儉由人」。(喜萬年提供)
喜萬年海鮮大酒樓的特色：「創意小炒，豐儉由人」。(喜萬年提供)

母親節 華人 義大利

上一則

教宗來自芝城「像小熊隊奪冠」 市長：好酷 歡迎回家

下一則

「馬斯克摧毀品牌」 賓州里海郡退休基金停買特斯拉

延伸閱讀

「給媽媽做一道菜」母親節繪畫比賽優勝作品揭曉

「給媽媽做一道菜」母親節繪畫比賽優勝作品揭曉
世界日報模範母親、于斌樞機安養院院長胡坤 雙喜臨門

世界日報模範母親、于斌樞機安養院院長胡坤 雙喜臨門
世界日報母親節園遊會 吸引2000人到場 熱鬧滾滾

世界日報母親節園遊會 吸引2000人到場 熱鬧滾滾
世報母親節感恩宴 表彰八位好媽媽

世報母親節感恩宴 表彰八位好媽媽

熱門新聞

62年前被報失蹤的威斯康辛州婦人白克柏格，上周被發現住在別州平安無恙。(威斯康辛州司法廳照片)

躲家暴？失蹤62年威州婦被發現 低調活到現在

2025-05-06 19:58
明州男子德庫克4月21日和家人到阿肯色鑽石坑州立公園玩，撿到一顆鑽石。(截圖自FOX 9)

阿肯色公園尋寶「以為糖果包裝紙」 男撿到3.81克拉鑽石

2025-05-05 20:12
肯塔基州50歲男子法鼎(中)和母親(左)上月27日共同贏得1.67億元勁球樂透大獎，才沒過幾天，法鼎竟卻因在佛州毆打警察被捕下獄，這筆獎金可能得先用來支付律師費。(肯塔基州樂透局)

才中1.67億元勁球大獎 肯州男毆警被捕

2025-05-02 20:14
馬斯克旗下SpaceX位於德州的星際基地3日通過投票，升格為一座城市。圖為當地一座馬斯克的雕像。（美聯社）

SpaceX德州「星際基地」升格為城市 馬斯克夢想成真

2025-05-04 03:45

母去世8年冒領15萬社安金 新州婦認罪

2025-05-02 16:26
紐瓦克機場是全美最繁忙的機場之一，因空中交通管制員短缺，加上其他技術故障因素導致機場出現大混亂。(美聯社)

紐瓦克機場大亂 聯航取消每日35航班

2025-05-06 02:15

超人氣

更多 >
Zerebro加密幣華裔創辦人余傑菲自殺是騙局 在父母家中被發現

Zerebro加密幣華裔創辦人余傑菲自殺是騙局 在父母家中被發現
特斯拉車主不想開了只能拋售？專家有四個建議

特斯拉車主不想開了只能拋售？專家有四個建議
一個月堅持日行一萬步會發生什麼事？她實測後發現意外結果

一個月堅持日行一萬步會發生什麼事？她實測後發現意外結果
路透：擔憂經濟影響與遭孤立 中國決定與美國談判

路透：擔憂經濟影響與遭孤立 中國決定與美國談判
新教宗當選消息傳回大學母校 學生歡呼、教授舉杯、教堂鐘聲不絕

新教宗當選消息傳回大學母校 學生歡呼、教授舉杯、教堂鐘聲不絕