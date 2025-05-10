喜萬年大酒樓慶祝母親的月份 端出健康美食 頌親恩 顯孝心 提世界日報可享優惠折扣

熱騰騰的港式點心上桌。

亞特蘭大著名的老字號喜萬年海鮮大酒樓(Happy Valley Dim Sum & Asian Cuisine)，為了讓大家在5月母親節 的月份盡顯孝心，推出適合長輩親友團圓宴飲又健康的熱炒菜餚，更有不計成本用料實在、新鮮美味的手工製作港式飲茶點心，祝福所有的母親過節快樂，「等您來吃點心和用餐！」

即日起在喜萬年用餐凡提及「世界日報」，可享有5%的折扣。

5月11日是一年一度的母親節，面對這個溫馨感恩的節日到來，喜萬年店東祝福所有的母親們健康、快樂。店東表示，他們餐館有別於川菜的麻辣重味，粵菜主打健康的味道。而且是股東親自經營掌勺，以良心和健康，準備所有的菜餚，加上深厚的烹調技術，煮出不同口感的原汁原味精髓。

店東自豪地推薦，喜萬年的粵菜細粵菜講究火候與刀工，細細咀嚼之後，甘香在口腔中綻放。手工製作的點心如蛋塔、芋頭餃、菠蘿叉燒包更是每日限量，堅持現做不馬虎。例如一小時只能出爐24個蛋塔，為的就是確保口感與品質，「但我們喜萬年，就是這樣一個一個作出來。因為我們是在廚藝之中加以良心為本，為大家的健康提供各式日常菜式，並以健康美食許諾母親的健康。」

華裔是個講究「民以食為天」的族群，在喜萬年用餐，不僅可以吃到他們的用心，餐館6000餘呎的用餐空間，仿歐洲宮廷的設計寬敞高挑、又通風，餐桌座位之間保持間隔，高級義大利 石地板，不僅為整個餐館增添古典高雅氣氛，大家可以無憂無慮地在這兒與家人共享美食。

店東也歡迎大家預訂點心，像菠蘿叉燒包、蛋塔、芋頭餃等因他們非常講究作工，所以事先預訂10個以上，就可享5%的折扣優惠。

自1997年創立至今，喜萬年大酒樓紮根喬州Jimmy Carter Blvd，深獲當地華人 社區與主流族群支持。經過20多年的穩健經營與不斷創新，我們秉持「創新、炒、豐饒白人」的理念，致力於打造一個讓每一位顧客都能安心享用的用餐場所。

而且開業已逾20年的喜萬年酒樓，有著豐富的舉辦結婚喜宴、長者慶壽、大型活動的經驗，其到現場為客人外燴辦桌能力，更是在包括華人在內的亞裔社區中名聞遐邇。親友間辦場小型聚會仍可以向喜萬年洽詢外燴或外帶。