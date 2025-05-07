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房屋賣家提供優惠促銷 亞城位居全美第3多

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
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住房成本上漲和經濟不確定性令買家感到緊張，且住房供應量達到五年來的最高水平，全美越來越多的賣家開始提供優惠。(美聯社)
住房成本上漲和經濟不確定性令買家感到緊張，且住房供應量達到五年來的最高水平，全美越來越多的賣家開始提供優惠。(美聯社)

由於住房成本上漲和經濟不確定性令買家感到緊張，且住房供應量達到五年來的最高水平，全美愈來愈多的賣家開始提供優惠。

根據房地產網站Redfin針對買家代理提交的數據，分析涵蓋了從2019年至今的三個月滾動數據。當房仲報告賣方提供了某些東西來幫助買方降低購買房屋的總成本時，就會記錄為優惠，可能包括維修費用、成交費用抵押貸款利率降低的資金，但不包括賣方降低房屋標價或因與買方協商而降低價格的情況。

近期由於房價高、抵押貸款利率上升和經濟不確定性，購屋需求低迷。同時，賣家間面臨更激烈的競爭，目前房源數量已達到五年來的最高水準。這意味買家有更多選擇，也通常代表了他們擁有更大的談判能力。

經濟上的擔憂也導致一些買家取消交易；3月全美待售房屋中有13%被取消。今年第一季，全美44.4%的房屋銷售交易中，賣家向買家提供了折扣。這一比率高於一年前的39.3%，略低於2023年初創下的45.1%的歷史最高水準。

西雅圖房屋賣家在第一季中，有71.3%的房屋銷售交易中向買家提供了優惠，是Redfin分析的全美24個主要大都市區中比率最高的。這一比率大約是去年同期36.4%的兩倍，是Redfin分析的大都會中增幅最大的。

俄勒岡州波特蘭市的增幅緊隨其後，上漲14.2%，達到63.9%，位居第二。

而對於亞特蘭大都會區購屋者來說，現在也可能是談判交易的好時機。儘管房價和利率仍然很高，但Redfin的新報告顯示，更多賣家願意提供優惠以完成交易。

據Redfin稱，2025年第一季，亞特蘭大都會區62%的房屋賣家提供了諸如幫助支付成交費用、房屋維修或降低利率等激勵措施，其比率為全美第三。這與去年同期相比成長了5%。

Redfin的研究結果表明，即使市場充滿挑戰，亞特蘭大都市區的買家可能比一年前擁有更大的籌碼。

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