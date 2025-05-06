全美第8州 喬州因網站兒童年齡驗證遭訴

5月1日，喬治亞州成為全美第八個因要求兒童使用社群媒體 須獲得父母同意的法律而受到訴訟挑戰的州。

科技業貿易組織NetChoice在亞特蘭大聯邦法院提起訴訟，要求推翻該法，該法定於7月1日生效。

類似的法律已被阿肯色州和俄亥俄州 的聯邦法官推翻，猶他州則暫時禁止。目前在佛州、路易斯安納州、密西西比州和田納西州針對類似法律的訴訟仍在審理。

雖然喬州 和其他州的法律都要求父母同意，但澳洲這個沒有憲法保護言論自由的國家，完全禁止16歲以下的兒童使用社群媒體。

國會的一些人也提議對未成年人實行父母同意制度。

NetChoice訴訟副主任Paul Taske在宣布訴訟的聲明中表示，「喬州的SB 351違憲，阻止了對受到保護的網絡言論的可及性，並迫使州民為了使用日常網路服務而交出私人信息。」

該訴訟要求美國地區法官托滕伯格(Amy Totenberg)宣布該法違憲，因其違反了第一修正案賦予的言論自由權和第14修正案賦予的正當程序權。

喬州檢察長、2026年將競選州長的共和黨卡爾(Chris Carr)表示，「該行業寧願提起訴訟，也不願與我們合作保護兒童免受網路掠食者的侵害，這真是可恥。」

NetChoice發言人Krista Chavez表示，該組織並未質疑喬州法律中要求對線上色情網站用戶進行年齡驗證的單獨條款。許多州都制定了針對色情產品的法律，而對德州此法的訴訟也正在聯邦最高法院審理中。

喬州法律規定，社群媒體服務必須在7月1日之前使用「商業上合理的努力」來驗證用戶的年齡。

服務部門必須對任何無法證實年齡者視為未成年。16歲以下兒童的父母必須同意其子女加入服務。社群媒體公司在針對16歲以下兒童客製化廣告的方式以及收集這些兒童的資訊量方面將受到限制，1日的訴訟也認為這項規定是非法的。

為遵守聯邦法規，社群媒體公司已經禁止13歲以下的兒童註冊平台。訴訟中指出。「父母可以選擇許多現有工具來規範未成年子女是否以及如何使用網路。」

但事實證明，孩子很容易脫逃此類禁令。丕優研究中心(Pew Research Center)發現，高達95%的13至17歲青少年表示正在使用社群媒體平台，超過三分之一表示他們「幾乎一直在」使用這些平台。