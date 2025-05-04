亞城空氣品質差 每年5.5天霧霾達不健康等級

根據美國肺臟協會(American Lung Association)第26份年度「空氣狀況」(State of the Air)報告發現，亞特蘭大 都會區的空氣品質自去年起明顯惡化，意味著居民外出時會接觸到更多不健康的霧霾(smog)和汙染。

該報告使用了由州和地方空氣汙染 控制部門管理的空氣品質監測數據。

就霧霾數值而言，亞城每年有5.5天的汙染被判定為不健康，2024年這一數值較前一年翻了三倍。該市霧霾評分也不及格，在228個城市中排名倒數第48位，在東南部為第三糟。

在煙塵(soot)等粒狀物汙染(particle pollution)方面，亞特蘭大的全年汙染程度也未及格，其汙染程度超過了聯邦標準，是東南地區汙染程度第四嚴重的都會區。

亞特蘭大唯一合格的類別是短期顆粒物(short-term particle)汙染。該類別獲得了C級評分，然成低於去年的B級。

報告指出，糟糕的空氣品質對健康有影響，更可能導致氣喘、心臟病和中風等嚴重問題。其他危險的健康影響可能是早產、肺癌，甚至是過早死亡。

專家表示，極端高溫和野火導致全美大部分地區空氣品質惡化。

該州其他地區也受到了影響。沙凡納(Savannah)的臭氧霧霾等級從A降至B。奧古斯塔(Augusta)是全美霧霾最乾淨的城市之一，但全年煙塵汙染與亞特蘭大持平。

美國肺臟協會表示，全美有1.56億人生活在至少一項空氣汙染指標不合格的地區，有4250萬人生活在三個空氣汙染指標均不合格的地區。

「不幸的是，亞城都會區太多人生活在不健康的臭氧和顆粒物汙染環境中。這種空氣汙染對各年齡層人類健康都構成威脅—它會增加早產和出生嬰兒體重低下的風險，導致或加重肺部和心臟疾病，從而縮短壽命，」肺臟協會喬州 分布宣傳主任湯普森(Danna Thompson)說道。

「我們敦促喬州政策制定者採取行動改善空氣質量，並呼籲所有人支持美國環保署(EPA)這項極其重要的工作。如果沒有EPA的人員和計畫，喬州居民將無法了解他們呼吸的空氣中含有什麼，而清潔空氣汙染的努力也將付諸東流。」

完整報告可查看：https://www.lung.org/research/sota