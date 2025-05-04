亞城空氣品質差 每年5.5天霧霾達不健康等級
根據美國肺臟協會(American Lung Association)第26份年度「空氣狀況」(State of the Air)報告發現，亞特蘭大都會區的空氣品質自去年起明顯惡化，意味著居民外出時會接觸到更多不健康的霧霾(smog)和汙染。
該報告使用了由州和地方空氣汙染控制部門管理的空氣品質監測數據。
就霧霾數值而言，亞城每年有5.5天的汙染被判定為不健康，2024年這一數值較前一年翻了三倍。該市霧霾評分也不及格，在228個城市中排名倒數第48位，在東南部為第三糟。
在煙塵(soot)等粒狀物汙染(particle pollution)方面，亞特蘭大的全年汙染程度也未及格，其汙染程度超過了聯邦標準，是東南地區汙染程度第四嚴重的都會區。
亞特蘭大唯一合格的類別是短期顆粒物(short-term particle)汙染。該類別獲得了C級評分，然成低於去年的B級。
報告指出，糟糕的空氣品質對健康有影響，更可能導致氣喘、心臟病和中風等嚴重問題。其他危險的健康影響可能是早產、肺癌，甚至是過早死亡。
專家表示，極端高溫和野火導致全美大部分地區空氣品質惡化。
該州其他地區也受到了影響。沙凡納(Savannah)的臭氧霧霾等級從A降至B。奧古斯塔(Augusta)是全美霧霾最乾淨的城市之一，但全年煙塵汙染與亞特蘭大持平。
美國肺臟協會表示，全美有1.56億人生活在至少一項空氣汙染指標不合格的地區，有4250萬人生活在三個空氣汙染指標均不合格的地區。
「不幸的是，亞城都會區太多人生活在不健康的臭氧和顆粒物汙染環境中。這種空氣汙染對各年齡層人類健康都構成威脅—它會增加早產和出生嬰兒體重低下的風險，導致或加重肺部和心臟疾病，從而縮短壽命，」肺臟協會喬州分布宣傳主任湯普森(Danna Thompson)說道。
「我們敦促喬州政策制定者採取行動改善空氣質量，並呼籲所有人支持美國環保署(EPA)這項極其重要的工作。如果沒有EPA的人員和計畫，喬州居民將無法了解他們呼吸的空氣中含有什麼，而清潔空氣汙染的努力也將付諸東流。」
完整報告可查看：https://www.lung.org/research/sota
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