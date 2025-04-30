2025經濟前景 喬州名次倒退居全美第13

在美國立法交流委員會(American Legislative Exchange Council, ALEC)第18份的年度富州與窮州(Rich States, Poor States)報告中，喬治亞州2025年的經濟前景排名下降了兩位，位居第13名。

猶他州在此報告中的經濟前景排名名列前茅，與田納西州、印第安納州、北卡羅來納州和北達科他州位列前五名。在喬州 其他的鄰近州，佛羅里達州排名第15，阿拉巴馬州 排名第20，南卡羅來納州 排名第29。

排名最末者為紐約州，倒數第二至第五則為佛蒙特州、紐澤西州、加州及伊利諾州。

喬州今年的排名略為退步，低於2024年的第11位和2023年的第12位。

該州得分最低的是侵權行為制度成本(tort systems costs)，該成本根據美國商會(U.S. Chamber of Commerce)的報告《美國侵權法成本》(Tort Costs)衡量了侵權行為成本在該州境內生產總值(State Gross Domestic Product)中所佔的份額。根據報告中2022年的數據，喬州的比率為2.6%，在各州中排名第46位。

喬州州議會通過了一項全面的侵權行為改革方案，將限制一些責任賠償，並保護企業免受因其無法控制行為而受到的訴訟。州長坎普(Brian Kemp)將此問題列為優先事項，並將簽署該法案。

該州最高邊際所得稅率(marginal income tax rate)排名第25位，為5.39%。坎普簽署了一項法案，將州所得稅稅率降至5.19%。

報告的作者在兩項就業指標上給予喬州最高分。喬州最低工資為7.25元，與聯邦標準相同，該州是工作權利州，意指雇主不能要求員工加入或不加入工會作為就業條件。該州也沒有遺產稅或繼承稅。

喬州2013年至2023年間的經濟表現排名第九。報告顯示，此期間內該州新居民湧入超過40萬8000人，位居全美第六高。

在同一期間內，喬州的境內生產總值(GDP)成長為77.91%，位居第九位。

該報告由雷根時期的經濟學家Dr. Arthur B. Laffer、政策專家Stephen Moore和ALEC主席兼首席經濟學家Jonathan Williams共同撰寫。