彈琴自愉 浮世紛擾是非不亂我心 正值清倉優惠大甩賣 到Cooper鋼琴買或租台好琴

Cooper琴行有各類鋼琴供選購。(取自Cooper網站)

「紅塵是非不到我，茅屋秋風破。山村小過活，老硯閒功課。疏籬外，玉梅三四朵。」這究竟是怎樣的境界呢？特別是當前美國政經紛紛擾擾、是是非非，總不免讓人心煩意亂。此時不如走一趟亞特蘭大 知名百年琴行Cooper Piano，看看正在進行的Warehouse Closing Sale清倉優惠大甩賣，選一台好琴，拋開世俗專注耕作心田，開出玉梅三四朵。

當前各種物價正好同春天的兩條蟲，伺機蠢蠢欲動下，Cooper琴行的優惠促銷，正是可以最好的價錢買好琴的時刻，既能培養怡情養性的音樂興趣，更是喜愛音樂的人們不能錯過的買琴、換琴機會，甚至學琴、調音和修理鋼琴，都可在這百年名店找到滿意的服務。

Cooper琴行氣質優雅，一走入琴行，就可以聞到鋼琴特有的原木香味。一萬餘呎的展示廳內陳列數十種不同型式、品牌的鋼琴，品牌及種類都相當齊全。展示廳旁還設有Liberty Theater演奏廳，可做為小型音樂演奏會的表演場地。

據了解，Cooper琴行自1906年創立以來，快要邁入120年，為全美音樂商家協會(National Association of Music Merchandise)9000多會員中具有百年歷史的五家琴行之一，也是美國東南區最大的鋼琴陳列琴行。

Cooper琴行目前是由第四代Blake Cooper主持。他從4歲就開始學鋼琴，13歲學吉他，大學時與兄弟會 組建樂隊，渾身充滿了音樂細胞。著手接管琴行以來，Blake始終不變地奉行為顧客著想的經營理念。他深信音樂可以治癒人心，讓生活變得更有價值。所以他熱心公益事務，捐贈鋼琴給教會、老人院和兒童中心等，凡是來Cooper琴行購買鋼琴的顧客，同時還可以享受到其他許多的超值服務，包括鋼琴搬移存放，調音維修，修復，音樂課程，鋼琴估價，甚至還有舉辦小型演奏會等等。

Blake深信Cooper琴行經營的不僅僅只是鋼琴和音樂，「我們關心每一位顧客的需求，關愛周圍的每一個人，鋼琴和音樂是我們用來回饋社會的最好禮物。」