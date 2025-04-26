我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

揭發安德魯王子等權貴性侵 41歲女子不堪壓力自盡亡

登機前後都有潛在危機 空服員揭竊賊手法

彈琴自愉 浮世紛擾是非不亂我心 正值清倉優惠大甩賣 到Cooper鋼琴買或租台好琴

亞特蘭大訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
Cooper琴行有各類鋼琴供選購。(取自Cooper網站)
Cooper琴行有各類鋼琴供選購。(取自Cooper網站)

「紅塵是非不到我，茅屋秋風破。山村小過活，老硯閒功課。疏籬外，玉梅三四朵。」這究竟是怎樣的境界呢？特別是當前美國政經紛紛擾擾、是是非非，總不免讓人心煩意亂。此時不如走一趟亞特蘭大知名百年琴行Cooper Piano，看看正在進行的Warehouse Closing Sale清倉優惠大甩賣，選一台好琴，拋開世俗專注耕作心田，開出玉梅三四朵。

當前各種物價正好同春天的兩條蟲，伺機蠢蠢欲動下，Cooper琴行的優惠促銷，正是可以最好的價錢買好琴的時刻，既能培養怡情養性的音樂興趣，更是喜愛音樂的人們不能錯過的買琴、換琴機會，甚至學琴、調音和修理鋼琴，都可在這百年名店找到滿意的服務。

Cooper琴行氣質優雅，一走入琴行，就可以聞到鋼琴特有的原木香味。一萬餘呎的展示廳內陳列數十種不同型式、品牌的鋼琴，品牌及種類都相當齊全。展示廳旁還設有Liberty Theater演奏廳，可做為小型音樂演奏會的表演場地。

據了解，Cooper琴行自1906年創立以來，快要邁入120年，為全美音樂商家協會(National Association of Music Merchandise)9000多會員中具有百年歷史的五家琴行之一，也是美國東南區最大的鋼琴陳列琴行。

Cooper琴行目前是由第四代Blake Cooper主持。他從4歲就開始學鋼琴，13歲學吉他，大學時與兄弟會組建樂隊，渾身充滿了音樂細胞。著手接管琴行以來，Blake始終不變地奉行為顧客著想的經營理念。他深信音樂可以治癒人心，讓生活變得更有價值。所以他熱心公益事務，捐贈鋼琴給教會、老人院和兒童中心等，凡是來Cooper琴行購買鋼琴的顧客，同時還可以享受到其他許多的超值服務，包括鋼琴搬移存放，調音維修，修復，音樂課程，鋼琴估價，甚至還有舉辦小型演奏會等等。

Blake深信Cooper琴行經營的不僅僅只是鋼琴和音樂，「我們關心每一位顧客的需求，關愛周圍的每一個人，鋼琴和音樂是我們用來回饋社會的最好禮物。」

選購Cooper琴行鋼琴的資訊及各種廠牌鋼琴資料可電：404-329-1663或404-793-8983，也可上網：https://cooperpiano.com。琴行在I-85公路Clairmont Rd出口，位於Clairmont Rd及North Druid Hill Rd之間南向的Access Rd上。地址：1610 Northeast Expy. NE, Atlanta, GA 30329。

琴行逾萬呎的展示廳，陳列不同型式、品牌的鋼琴。(取自Cooper網站)
琴行逾萬呎的展示廳，陳列不同型式、品牌的鋼琴。(取自Cooper網站)
Cooper琴行位於I-85號州際公路旁，介於North Druid Hill ...
Cooper琴行位於I-85號州際公路旁，介於North Druid Hill Road和Clairmont Road之間。(截自Google地圖)

兄弟會 亞特蘭大

上一則

伊州首家 芝華埠成立亞裔自閉症資源中心

下一則

華府逾44％房客租金負擔過重 支付占收入30%

延伸閱讀

華裔鋼琴家龍胤萱 獲灣區2大芭蕾舞團「雙重聘書」

華裔鋼琴家龍胤萱 獲灣區2大芭蕾舞團「雙重聘書」
王力宏拍新歌MV燒傷？工作室火速回應了

王力宏拍新歌MV燒傷？工作室火速回應了
王力宏遭爆臉部燒傷？火海畫面瘋傳 工作室回應了

王力宏遭爆臉部燒傷？火海畫面瘋傳 工作室回應了
我的樂器

我的樂器

熱門新聞

賓州14歲華裔少女吳恩慈(Aubrey Enci Wu)失蹤3個月後於賓州尋獲。(北安普頓警局)

賓州14歲華裔少女失蹤3個月 在喬州找到了

2025-04-23 15:39
衛生部擬喊停新財年的能源補助經費。(伊州能源補助計畫官網截圖)

能源補助擬叫停 590萬家庭恐付不出電費、瓦斯費

2025-04-21 09:07
父母來自墨西哥的新州紐瓦克「藝術高中」應屆畢業生安吉爾·奧蒂斯，申請了常春藤八校其中的七所學校，一舉全中。(取自新澤西州紐瓦克教育委員會網站)

移民之子獲7所藤校錄取：要讓父母引以為傲

2025-04-18 18:40
共和黨州參議員博哈切克(右)表示，必須剔除疫情期放寬准入的不和資格者繼續持有白卡。(印州議會共和黨臉書)

人數暴增超出負荷 印州議會通過白卡設限

2025-04-21 09:30
亞馬遜創辦人貝佐斯賣出6300萬美元的湖濱豪宅，位於亨茨角(Hunts Point)。(取自Zillow、NORTHWEST Multiple Listing Service)

貝佐斯湖濱豪宅6300萬售出 創西雅圖新高紀錄

2025-04-21 14:18
伊州州長普立茲克(中)、國軒董事長李縝(左)與伊州曼特諾市市長TImothy Nugent共同宣布國軒電池工廠的興建計畫。(本報檔案照片)

伊州長諷川普 批國軒與中共有關卻收百萬捐款

2025-04-23 09:13

超人氣

更多 >
加州白卡Medi-Cal被川普盯上 這2項福利恐被砍

加州白卡Medi-Cal被川普盯上 這2項福利恐被砍
疫情期間缺貨恐重演 這些熱門商品最先斷貨

疫情期間缺貨恐重演 這些熱門商品最先斷貨
川普專訪先稱習近平曾致電 後又閃說不評論此事

川普專訪先稱習近平曾致電 後又閃說不評論此事
持綠卡華人夫婦返鄉3周 海關警告：出去太久

持綠卡華人夫婦返鄉3周 海關警告：出去太久
長得不像「典型美國人」資深移民顧問：最好攜帶公民證件

長得不像「典型美國人」資深移民顧問：最好攜帶公民證件