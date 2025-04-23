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喬州3月失業率3.6% 新增6900個工作機會

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
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喬治亞州勞工廳稱，喬州3月份失業率為3.6%，比全美4.4%的失業率為低。

該州3月淨增加了6900個就業機會。醫療保健和社會援助行業增加了3100個工作，在過去一年中就業創造速度超過了其他行業。

該部門17日表示，第二大成長的是資訊行業，新增2400個職位。

3月失業人數減少最多的是運輸和倉儲業，減少了3200人，其次是住宿和餐飲服務業，減少了1100人。

過去12個月，醫療保健產業雇主在創造就業機會方面處於領先地位，創造了2萬2500個就業機會，是第二大產業地方政府部門(新增4200個就業機會)的五倍。

勞工廳表示，今年以來，行政和支援服務業的就業人數減少最為顯著，達到了8700人。

喬州的就業人數總數在一年內增加了2萬3100個，達到497萬9500個。

勞工廳廳長霍姆斯(Bárbara Rivera Holmes)表示，喬州的就業市場充滿機遇，有近500萬個工作崗位，平均每個喬州人都有三個空缺職位。

喬州勞工廳表示，首次申請失業救濟人數減少了1168人，但與去年相比仍增加了1449人。

喬州 喬治亞州

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