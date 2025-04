愛默蕾大學醫學院首位華裔女性院長 Sandra Wong獲傑出領袖獎

愛默蕾大學醫學院院長Dr. Sandra L. Wong鼓勵後進。(記者林昱瑄/攝影)

美華協會喬治亞州分會(OCA-Georgia)日前在愛默蕾大學(Emory)的Miller-Ward Alumni House,頒發傑出領袖獎(Distinguished Leadership Award)給該校的醫學院首位亞裔 (華裔)女性院長Dr. Sandra L. Wong。

OCA喬州分會頒發傑出領袖獎給愛默蕾大學醫學院院長Sandra L. Wong(左二)。(記者林昱瑄/攝影)

晚會由前會長Norman Chu擔任主持,榮譽主席駱文惠(Alexandra Kuo)及主席林慶華(Brian Lin)首先致詞歡迎來賓。

當天活動由OCA喬州分會榮譽主席駱文惠(右)及主席林慶華主辦。(記者林昱瑄/攝影)

日本駐亞特蘭大總領事Mio Maeda致詞歡迎在座來賓。(記者林昱瑄/攝影)

在愛默蕾大學法學院院長Richard D. Freer的介紹下,喬州 最高法院法官、同時也是美國南部首位任職於最高法院的亞裔Justice Carla Wong McMillian以「由中國到奧古斯塔再到最高法院」(From China to Augusta to the Supreme Court)為題演講,分享其家族自中國廣州移民至喬州的故事以及成員奮鬥歷程,鼓勵亞裔後輩。

在愛默蕾大學醫學院轉譯研究(Translational Research)副院長傅海安介紹下,OCA將傑出領袖獎頒發予該校醫學院院長Sandra L. Wong。

Wong在致詞時表示,非常榮幸獲得此榮譽。她說,醫學院的宗旨即為服務,無論是為地方社區或是為整個國家。她也鼓勵後進成為團隊的一份子,如此個人對社會有更大的影響力。此外,她也表示年輕人應持續保持好奇,勇於提問,成為更好的下一代。

喬州最高法院法官Justice Carla Wong McMillian以「由中國到奧古斯塔再到最高法院」(From China to Augusta to the Supreme Court)為題演講。(記者林昱瑄/攝影)

愛默蕾大學醫學院轉譯研究(Translational Research)副院長傅海安介紹Dr. Sandra L. Wong。(記者林昱瑄/攝影)

愛默蕾大學法學院院長Richard D. Freer介紹喬州最高法院法官Justice Carla Wong McMillian的背景。(記者林昱瑄/攝影)

Sandra L. Wong出生於加州斯托克頓(Stockton),在柏克萊加州大學 (UC Berkeley)獲得學士學位。1997年從西北大學醫學院獲得醫學博士學位後,在路易維爾大學(University of Louisville)醫學院完成了外科住院醫師實習,並在Memorial Sloan-Kettering Cancer Center完成了外科腫瘤學研究。

她於2024年3月起擔任愛默蕾大學醫學院院長,她同時也是愛默蕾醫療保健(Emory Healthcare)的首席學術長(Chief Academic Officer)。她亦曾任達特茅斯學院(Dartmouth College) Hitchcock醫學中心外科部主任,負責監督研究、教育和臨床操作的各個方面,並擔任達特茅斯Geisel醫學院外科教授。

當天到場的嘉賓們。(記者林昱瑄攝影)

Wong是外科腫瘤學領域的國際領導人物,專門治療軟組織肉瘤、黑色素瘤和非黑色素瘤皮膚癌;她也是世界知名的醫療衛生研究員,投入250多項同行評審的研究,並曾在多個著名的專業組織擔任領導職務,且獲得無數醫學教學獎項。

美華協會成立於1973年,總部設於華府,目前在美擁有超過80個分支,其喬治亞州分會成立於1983年,該會成立宗旨在於致力促進亞太裔美人之社會、政治和經濟福利,促進亞太裔美人積極參與公共事務與國家治理。