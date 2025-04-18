愛默蕾大學醫學院首位華裔女性院長 Sandra Wong獲傑出領袖獎

愛默蕾大學醫學院院長Dr. Sandra L. Wong鼓勵後進。(記者林昱瑄／攝影)

美華協會喬治亞州分會(OCA-Georgia)日前在愛默蕾大學(Emory)的Miller-Ward Alumni House，頒發傑出領袖獎(Distinguished Leadership Award)給該校的醫學院首位亞裔 (華裔)女性院長Dr. Sandra L. Wong。

OCA喬州分會頒發傑出領袖獎給愛默蕾大學醫學院院長Sandra L. Wong(左二)。(記者林昱瑄／攝影)

晚會由前會長Norman Chu擔任主持，榮譽主席駱文惠(Alexandra Kuo)及主席林慶華(Brian Lin)首先致詞歡迎來賓。

當天活動由OCA喬州分會榮譽主席駱文惠(右)及主席林慶華主辦。(記者林昱瑄／攝影)

日本駐亞特蘭大總領事Mio Maeda致詞歡迎在座來賓。(記者林昱瑄／攝影)

在愛默蕾大學法學院院長Richard D. Freer的介紹下，喬州 最高法院法官、同時也是美國南部首位任職於最高法院的亞裔Justice Carla Wong McMillian以「由中國到奧古斯塔再到最高法院」(From China to Augusta to the Supreme Court)為題演講，分享其家族自中國廣州移民至喬州的故事以及成員奮鬥歷程，鼓勵亞裔後輩。

在愛默蕾大學醫學院轉譯研究(Translational Research)副院長傅海安介紹下，OCA將傑出領袖獎頒發予該校醫學院院長Sandra L. Wong。

Wong在致詞時表示，非常榮幸獲得此榮譽。她說，醫學院的宗旨即為服務，無論是為地方社區或是為整個國家。她也鼓勵後進成為團隊的一份子，如此個人對社會有更大的影響力。此外，她也表示年輕人應持續保持好奇，勇於提問，成為更好的下一代。

喬州最高法院法官Justice Carla Wong McMillian以「由中國到奧古斯塔再到最高法院」(From China to Augusta to the Supreme Court)為題演講。(記者林昱瑄／攝影)

愛默蕾大學醫學院轉譯研究(Translational Research)副院長傅海安介紹Dr. Sandra L. Wong。(記者林昱瑄／攝影)

愛默蕾大學法學院院長Richard D. Freer介紹喬州最高法院法官Justice Carla Wong McMillian的背景。(記者林昱瑄／攝影)

Sandra L. Wong出生於加州斯托克頓(Stockton)，在柏克萊加州大學 (UC Berkeley)獲得學士學位。1997年從西北大學醫學院獲得醫學博士學位後，在路易維爾大學(University of Louisville)醫學院完成了外科住院醫師實習，並在Memorial Sloan-Kettering Cancer Center完成了外科腫瘤學研究。

她於2024年3月起擔任愛默蕾大學醫學院院長，她同時也是愛默蕾醫療保健(Emory Healthcare)的首席學術長(Chief Academic Officer)。她亦曾任達特茅斯學院(Dartmouth College) Hitchcock醫學中心外科部主任，負責監督研究、教育和臨床操作的各個方面，並擔任達特茅斯Geisel醫學院外科教授。

當天到場的嘉賓們。(記者林昱瑄攝影)

Wong是外科腫瘤學領域的國際領導人物，專門治療軟組織肉瘤、黑色素瘤和非黑色素瘤皮膚癌；她也是世界知名的醫療衛生研究員，投入250多項同行評審的研究，並曾在多個著名的專業組織擔任領導職務，且獲得無數醫學教學獎項。

美華協會成立於1973年，總部設於華府，目前在美擁有超過80個分支，其喬治亞州分會成立於1983年，該會成立宗旨在於致力促進亞太裔美人之社會、政治和經濟福利，促進亞太裔美人積極參與公共事務與國家治理。