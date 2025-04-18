愛默蕾大學醫學院首位華裔女性院長 Sandra Wong獲傑出領袖獎
美華協會喬治亞州分會(OCA-Georgia)日前在愛默蕾大學(Emory)的Miller-Ward Alumni House，頒發傑出領袖獎(Distinguished Leadership Award)給該校的醫學院首位亞裔(華裔)女性院長Dr. Sandra L. Wong。
晚會由前會長Norman Chu擔任主持，榮譽主席駱文惠(Alexandra Kuo)及主席林慶華(Brian Lin)首先致詞歡迎來賓。
在愛默蕾大學法學院院長Richard D. Freer的介紹下，喬州最高法院法官、同時也是美國南部首位任職於最高法院的亞裔Justice Carla Wong McMillian以「由中國到奧古斯塔再到最高法院」(From China to Augusta to the Supreme Court)為題演講，分享其家族自中國廣州移民至喬州的故事以及成員奮鬥歷程，鼓勵亞裔後輩。
在愛默蕾大學醫學院轉譯研究(Translational Research)副院長傅海安介紹下，OCA將傑出領袖獎頒發予該校醫學院院長Sandra L. Wong。
Wong在致詞時表示，非常榮幸獲得此榮譽。她說，醫學院的宗旨即為服務，無論是為地方社區或是為整個國家。她也鼓勵後進成為團隊的一份子，如此個人對社會有更大的影響力。此外，她也表示年輕人應持續保持好奇，勇於提問，成為更好的下一代。
Sandra L. Wong出生於加州斯托克頓(Stockton)，在柏克萊加州大學(UC Berkeley)獲得學士學位。1997年從西北大學醫學院獲得醫學博士學位後，在路易維爾大學(University of Louisville)醫學院完成了外科住院醫師實習，並在Memorial Sloan-Kettering Cancer Center完成了外科腫瘤學研究。
她於2024年3月起擔任愛默蕾大學醫學院院長，她同時也是愛默蕾醫療保健(Emory Healthcare)的首席學術長(Chief Academic Officer)。她亦曾任達特茅斯學院(Dartmouth College) Hitchcock醫學中心外科部主任，負責監督研究、教育和臨床操作的各個方面，並擔任達特茅斯Geisel醫學院外科教授。
Wong是外科腫瘤學領域的國際領導人物，專門治療軟組織肉瘤、黑色素瘤和非黑色素瘤皮膚癌；她也是世界知名的醫療衛生研究員，投入250多項同行評審的研究，並曾在多個著名的專業組織擔任領導職務，且獲得無數醫學教學獎項。
美華協會成立於1973年，總部設於華府，目前在美擁有超過80個分支，其喬治亞州分會成立於1983年，該會成立宗旨在於致力促進亞太裔美人之社會、政治和經濟福利，促進亞太裔美人積極參與公共事務與國家治理。
上一則
美東南玉山小聚 談睫毛螨症狀及治療
下一則
FB留言