阿兵哥美味熱炒登場 香辣麻爽好滋味 熱炒週五+週末全面85折 平日午間超值套餐只要20元

阿兵哥熱炒登場，更多口味任人選擇。(阿兵哥提供)

由台灣花蓮名廚陳中興(阿兵)與日式餐飲達人楊老板，聯手打造的「阿兵哥 Noodles Bar & Dumpling」，已在喬治亞州 Peachtree Corners市盛大開幕。為了回饋食客們的熱情響應，該店獻上兩大超值優惠：週五、週六與週日熱炒全面85折；而週一至週五下午1點至3點，則推出人氣午間套餐，只要20元，即可享主菜＋小菜的豐盛組合，用最實惠的價格，吃到最地道的美味。

店址位於5450 Peachtree Pkwy, #7D, Norcross, GA 30092(141公路與Spalding Dr交叉口購物中心內)，交通便利、停車方便，無論平日快閃用餐，或週末家庭聚會，「阿兵哥」都是上好的選擇。

經典麵點，道道精湛

主廚阿兵以手工製麵見長，其拿手的滷牛肉麵湯頭濃郁、肉質軟嫩，牛筋Q彈入味，與彈牙麵條完美結合，吃過一次便難忘。炸醬麵與擔擔麵則各擅勝場，前者鹹香濃厚、後者香麻交織，每口都是享受。手工製作的湯包與生煎包湯汁飽滿、皮薄餡多，咬下瞬間湯汁在口中綻放。

飯食與熱炒，令人垂涎

除了麵食，阿兵哥的飯類與熱炒也備受推崇。豬排飯外酥內嫩，可搭配日式咖哩或特製醬汁；滷肉飯滷汁濃香、入口即化；牛腩蓋飯牛腩燉煮入味，醬香濃郁，令人回味。而熱炒料理適合與親朋好友相聚共享美食。其中幾道招牌菜令人垂涎三尺：

東坡肉：選用上等五花肉，以慢火燉煮至酥爛入味，肥而不膩，醬香四溢。

梅菜扣肉：融合客家風味，鹹香梅菜與豐腴五花肉相得益彰，米飯殺手。

尖椒牛：鮮嫩牛肉與青尖椒快炒，香辣爽口，肉香椒香交融。

五更腸旺：經典川味代表，鴨血與肥腸在麻辣湯汁中翻滾，香麻鮮辣，層次豐富。

樟茶鴨：煙燻香氣十足，外皮酥香、鴨肉鮮嫩，入口即化，極具功夫的傳統佳餚。

麻婆豆腐：細嫩豆腐在麻辣醬汁中游走，搭配絞肉與花椒粉，香麻帶勁。

宮保雞丁：雞丁與花生、乾辣椒快炒，鹹香微甜，口感多層。

魚香茄子：茄子吸飽特調魚香醬汁，酸甜辣平衡，口感滑順。

乾煸四季豆：四季豆爽脆，肉末鹹香，經典不敗的下飯首選。

午間套餐超值享受

週一至週五下午1點至3點，「阿兵哥」還推出「$20元超值午間套餐」：任選一道主菜牛肉麵、豬排飯、肉燥飯，再搭配一款小菜辣黃瓜、鹽酥雞、或韭菜盒子，精緻又飽足，是上班族與學生族群的首選，更是外帶的好選擇。

精緻小菜，佐餐佳品

來到阿兵哥，別忘了品嚐各式開胃小菜，如辣黃瓜、鹽酥雞、韭菜盒子、清蒸毛豆、拌海帶、醉雞、醬牛肉與夫妻肺片等，皆選用新鮮食材，調味細緻，色香味俱全。

舌尖上的家鄉味，誠摯邀請

阿兵哥的經營理念始終如一：「用真材實料與細緻手藝，傳達對料理的熱情與對顧客的誠意。」無論是家庭聚餐、朋友聚會，或是獨自享用一餐美味，「阿兵哥 Noodles Bar & Dumpling」都是讓人放鬆、暖胃又暖心的理想場所。