世界華人工商婦女企管協會亞特蘭大分會將於4月27日(周日)下午1時至4時30分舉辦商展。(世華提供)

世華亞城分會 4/27舉辦商展

●世界華人 工商婦女企管協會亞特蘭大 分會(Global Federation Chinese Business Women-Atlanta chapter trade show)將於4月27日(周日)下午1時至4時30分舉辦商展。參與業者包括風水佈置、美容美姿、Kavalan噶瑪蘭單一麥芽威士忌、健康器材、大學入學及獎助學金申請、保險 、地產投資、健康保健品、食品等超過20多家業者共同參與。活動中也有抽獎活動，並準備了茶水及點心供享用。 請參展攤位，免費入場參觀的朋友利用以下的報名表註冊：https://reurl.cc/8DNO2M。

台灣文化展：印象台北 5/3登場

●今年亞特蘭大台美菁英協會將再度於5月3日(周六)上午10時至下午4時，舉辦「台灣文化展」，主題是亞特蘭大的姊妹市—台北市。邀請大家一起參與，擺攤，表演，熱鬧一整天。

地點：Assembly Atlanta (2582 Assembly Blvd, Doraville, GA 30360)

亞特蘭大臺美菁英協會將於5月3日(周六)舉辦「台灣文化展」。(TAP-ATL提供)

當天將有「台灣傳統周」特別活動：由國立台灣體育運動大學帶來的精彩表演「Amazing Taiwan魅力台灣」。

贊助票每張10元。購票連結：https://reurl.cc/Z4yzrp。

當天招募志工約30名，每人可獲15元餐費。申請表請上網：https://reurl.cc/NYyEAn。

(記者林昱瑄)