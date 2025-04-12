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培育人才 北美台灣工程師協會亞城分會成立

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
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當天，由楊曜宏代表授旗給陳美蘭，象徵該會的傳承。(螢幕截圖)
當天，由楊曜宏代表授旗給陳美蘭，象徵該會的傳承。(螢幕截圖)

北美台灣工程師協會(NATEA)亞特蘭大分會日前舉辦線上成立大會，首屆會長為喬治亞州立大學護理學系助理教授陳美蘭博士。她表示，該會將致力於科技研究、職能輔導與發展，以及創業合作，未來希望能成為年輕人的研發庫，培養下一代年輕工程人才。

陳美蘭致詞時感謝NATEA創會會長余金榜博士、總會會長楊曜宏博士，以及亞利桑納分會在亞城分會成立期間，不遺餘力的經驗分享，以及亞城分會籌備會委員。

她也向大家介紹領導團隊：包括副會長謝昆霖、謝松霖、陳麒安；秘書長時繼驤；財務長謝鳴正，以及青年組組長陳禹宏。另外也介紹了理事陳孟言、林怡君等；還有會務顧問楊燿宏、余金榜等。她說，未來該會研究希望著重在科技及醫療，希望達成以科技輔助人類生活。

楊燿宏致詞時表示，NATEA創會35年來，現有12個分會，很榮幸見證亞特蘭大分會的成立。他謹代表12個分會及總會恭祝會運昌隆。

亞利桑納分會會長郭振展表示，陳美蘭很熱心，去年開始就持續與他聯絡了解流程形式，更為亞城分會找到這麼多優秀人才，未來希望能一起幫助台灣工程科學人士在美國，建立台美之間的合作。

閻樹榮說，他來到亞城才兩個多月，就有幸參加到NATEA成立活動，「是很好的禮物」。他之前派駐在灣區時，就已熟識當地的NATEA，不僅是全美具有影響力的科技社團，更是積極支持駐處及僑教中心。

另外，NATEA也堅定支持台灣，並成立了青年社團，聚集第二代台裔聚集，增加影響力，打造下一代台灣接班梯隊。他預祝亞城分會成功順利，茁壯發展，總會及各分會會務昌隆。

當天，由楊曜宏代表授旗給陳美蘭，並由閻樹榮見證，象徵該會的傳承。新竹勝利堂王宗隆牧師也為大家祝禱。

當天部分與會者合影。(NATEA提供)
當天部分與會者合影。(NATEA提供)

會中也邀請到四位講者做分享，包括2024/2025NATEA總會長楊燿宏博士以及2022/2023NATEA總會長余金榜博士，針對「開啟科技發展的平等性、多樣化、和包容性：成為改變世界的那把鑰匙」為題演講；陳美蘭針對「活到老、動到老 : 智慧科技於預防老年人失智、失能、跌倒的效益」為題演講。

另有肯尼索州立大學(KSU)電腦工程系教授羅佳田博士，針對「量子機器學習的應用、挑戰、與前景」為題演講；以及新北市立土城醫院神經內科主任、台北醫學大學心智意識與腦科學研究所教授徐榮隆，針對「人工智能科技於阿茲海默病的應用」為題演講。

亞特蘭大 人工智能 喬治亞州

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