年薪25萬 喬州坎普將成全美最高薪州長

根據日前一項提案，喬治亞州的州長坎普(Brian Kemp)可能與紐約州 州長霍楚爾(Kathy Hochul)並列成為薪水最高的州長。

州參議員同意修改第86號眾議會法案(HB86)，大幅提高喬州 大多數民選官員的薪資，這些官員都是共和黨 人。該法案還將提高州最高法院和其他州法院法官的薪水。

該案將使坎普的薪資從6月30日結束的預算年度的18萬2000元增加到25萬元。根據紐約州政府統計數據，這將使他的薪水與紐約州民主黨州長霍楚爾打平，並列薪水最高的州長。數據顯示，緬因州州長米爾斯(Janet Mills)收入最低，每年僅7萬元。

眾議會必須在喬州2025年立法會議結束前同意該案，然後才能提交坎普簽署或否決，且法案仍可能進行修改。發起這項提案的共和黨州眾議員萊弗里特(Rob Leverett)表示，這項修正案讓他「措手不及」，他仍在猶豫是否支持。

州長發言人Garrison Douglas表示，坎普事先並未收到該提案的通知，但他拒絕發表評論。

共和黨州參議員阿爾伯斯(John Albers)表示，全州官員的工資都需要更新，他並指出亞特蘭大市長狄更斯(Andre Dickens)現在的薪水高於坎普。

阿爾伯斯在喬州年度立法會議即將結束之際提出了這一出人意料的提案，他表示，相信這是正確的做法，因為它已經嚴重過時。

其他州政府官員，包括副州長瓊斯(Burt Jones)、檢察長卡爾(Chris Carr)和州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)的年薪將增加至20萬元。農業廳廳長哈伯(Tyler Harper)、保險廳廳長金(John King)、即將上任的勞工廳廳長霍姆斯(Bárbara Rivera Holmes)和州督學伍茲 (Richard Woods)也將調薪。

目前，這些官員的薪水範圍在瓊斯去年的9萬9000元到卡爾去年的14萬6000元之間。

該法案還包括眾議會議長伯恩斯(Jon Burns)，他的薪水將從10萬6000元增加到20萬元。加薪將從7月1日開始，但一些參議員表示，在即將到來的2026年選舉後官員宣誓就職時進行任何改變都更為合適。

瓊斯表示，如果該提案成為法律，他將把自己的加薪捐給州政府。

該法案通過後，瓊斯立即表示，「這些事情需要更嚴格的審查。」拉芬斯伯格拒絕發表評論，而卡爾的發言人沒有立即回覆媒體詢問。