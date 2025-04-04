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加拿大出資 全美10多州設反關稅廣告牌

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
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近期在全美十幾個州都出現了由加拿大政府出資的反關稅看板，包括亞特蘭大都會區。(美聯社)
近期在全美十幾個州都出現了由加拿大政府出資的反關稅看板，包括亞特蘭大都會區。(美聯社)

過去一周，由加拿大政府出資的多個反關稅廣告看板，出現在包括亞特蘭大的全美10多州，看板寫著：「關稅是對辛勤工作的美國人徵收的稅」(Tariffs are a tax on hardworking Americans)；另一塊則寫：「關稅就是反映加油時費用的稅」(Tariffs are a tax at the gas pump)。

除了這些廣告牌外，上周喬治亞州政府辦公大樓電梯內的螢幕上彈出一則數位廣告，稱「關稅是反映在你食品雜貨帳單上的稅」(Tariffs are a tax on your grocery bill)。

加拿大全球事務部(Global Affairs Canada)發言人巴布科克(John Babcock)表示，這些看板是「一項讓美國人了解關稅經濟影響的教育活動」的一部分，「目的是增進美國公眾的了解，並反駁錯誤訊息。」

加拿大歷來是美國最親密的盟友之一，川普在2月初下令對所有從加拿大進口的產品徵收25%的關稅，不過對加拿大能源產品的關稅降至10%。當時因受到加拿大領導人的反對和報復性關稅威脅，川普推遲實施時間。

川普最終在2日宣布對外國貿易夥伴徵收一系列關稅的新政。川普宣稱，進口稅可以促進國內商品生產，並將製造業轉移回美國。他也利用關稅尋求邊境安全的讓步，並阻止毒品的跨境流動。

加拿大對美國的主要出口產品是石油(約 1080億元)、汽車(約430億元)和汽車零件(約140億元)。肉類和烘焙食品也名列前茅。川普最近宣布將對所有進口汽車和汽車零件徵收25%的關稅，且於3日生效。

針對喬州製造的出口產品，加拿大與墨西哥、中國並列為三大買家。

大多數經濟學家稱關稅會提高價格，因為稅收通常會由企業轉嫁給產品購買者。專家稱，關稅不僅會提高進口商品的價格，還會提高國內商品的價格，因此吸引美國公司在國內生產更多商品，進而促進國內生產。

巴布科克表示，加拿大政府主張反關稅數位廣告看板，是「對加拿大長期經濟利益及其與美國貿易關係的戰略投資」。

巴布科克表示，這次的行動遍布全美十幾個州以及首都，包括亞利桑納州、科羅拉多州、佛羅里達州、喬州、密西根州、明尼蘇達州、內華達州、新罕布夏州、北卡羅來納州、俄亥俄州、賓州、威斯康辛州以及華府及其周邊。

關稅 加拿大 川普

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