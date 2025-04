加拿大出資 全美10多州設反關稅廣告牌

近期在全美十幾個州都出現了由加拿大政府出資的反關稅看板,包括亞特蘭大都會區。(美聯社)

過去一周,由加拿大 政府出資的多個反關稅 廣告看板,出現在包括亞特蘭大的全美10多州,看板寫著:「關稅是對辛勤工作的美國人徵收的稅」(Tariffs are a tax on hardworking Americans);另一塊則寫:「關稅就是反映加油時費用的稅」(Tariffs are a tax at the gas pump)。

除了這些廣告牌外,上周喬治亞州政府辦公大樓電梯內的螢幕上彈出一則數位廣告,稱「關稅是反映在你食品雜貨帳單上的稅」(Tariffs are a tax on your grocery bill)。

加拿大全球事務部(Global Affairs Canada)發言人巴布科克(John Babcock)表示,這些看板是「一項讓美國人了解關稅經濟影響的教育活動」的一部分,「目的是增進美國公眾的了解,並反駁錯誤訊息。」

加拿大歷來是美國最親密的盟友之一,川普 在2月初下令對所有從加拿大進口的產品徵收25%的關稅,不過對加拿大能源產品的關稅降至10%。當時因受到加拿大領導人的反對和報復性關稅威脅,川普推遲實施時間。

川普最終在2日宣布對外國貿易夥伴徵收一系列關稅的新政。川普宣稱,進口稅可以促進國內商品生產,並將製造業轉移回美國。他也利用關稅尋求邊境安全的讓步,並阻止毒品的跨境流動。

加拿大對美國的主要出口產品是石油(約 1080億元)、汽車(約430億元)和汽車零件(約140億元)。肉類和烘焙食品也名列前茅。川普最近宣布將對所有進口汽車和汽車零件徵收25%的關稅,且於3日生效。

針對喬州製造的出口產品,加拿大與墨西哥、中國並列為三大買家。

大多數經濟學家稱關稅會提高價格,因為稅收通常會由企業轉嫁給產品購買者。專家稱,關稅不僅會提高進口商品的價格,還會提高國內商品的價格,因此吸引美國公司在國內生產更多商品,進而促進國內生產。

巴布科克表示,加拿大政府主張反關稅數位廣告看板,是「對加拿大長期經濟利益及其與美國貿易關係的戰略投資」。

巴布科克表示,這次的行動遍布全美十幾個州以及首都,包括亞利桑納州、科羅拉多州、佛羅里達州、喬州、密西根州、明尼蘇達州、內華達州、新罕布夏州、北卡羅來納州、俄亥俄州、賓州、威斯康辛州以及華府及其周邊。