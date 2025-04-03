解雇通知寄出 CDC約2400人失業 多數員工未加入工會

CDC員工透露，從1日黎明開始，員工就開始收到解雇通知。預計這項措施最終將導致CDC 2400人失業。(美聯社)

根據聯邦疾病管制與預防中心(CDC )的現任員工透露，從1日開始，解雇通知就透過電郵寄到CDC的工作人員手中，影響範圍廣泛，整個機構的分支機構都面臨被裁撤的危險。

消息人士稱，科學家被解雇，出生缺陷、性傳染病、環境衛生、暴力預防、結核病和國內愛滋病預防等領域的工作均受重創。

CDC發出的裁員通知中寫道，「很遺憾，您正受到裁員(reduction in force, RIF)行動的影響」，收到上述郵件者立即不再持有進入大樓權限。」

川普 和DOGE辦公室負責人馬斯克表示，他們正在根除政府浪費、欺詐和濫用。但公衛專家表示，這些削減可能會對衛生研究和傳染病的消除造成世代損害。這也將對亞特蘭大 都會區帶來衝擊，因為數千名CDC員工在該機構的兩個校區工作，並為州和地方公共衛生官員提供支援。

解雇CDC是美國衛生與公眾服務部(U.S. Health and Human Services Department)縮減人力的一部分。預計該措施最終將導致1萬人失業，其中包括約2400個CDC人員。該計畫將把負責管理用於戒毒服務和社區健康中心的數十億資金的機構，整合到一個名為「健康美國管理局」(Administration for a Healthy America)的新辦公室之下。

CDC大多數員工尚未加入工會，但隨著川普採取措施減少聯邦勞動力，今年人們對工會興趣激增。亞特蘭大約有2000名CDC員工屬於美國政府雇員聯合會(American Federation of Government Employees)，最近幾天又有數百人申請加入。

受打擊尤其嚴重的群體包括致力於向公眾、國家醫生和衛生界傳播科學的員工；根據初步報告，這些人的主要工作在阻止愛滋病毒和肺結核、免於傷害和家庭暴力。

HHS部長小甘迺迪(Robert F. Kennedy, Jr.)曾指出，通訊辦公室就是「極度浪費」的典型。但熟悉疾管中心通訊工作的人士反駁稱，這些員工經過多年培訓，了解哪些人容易患上某些疾病，以及如何向他們提供建議。