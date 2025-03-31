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喬州經濟驅動力… 60萬工作與2港口活動相關

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
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喬州有超過60萬個工作與沙凡納港(Savannah)和布倫瑞克港(Brunswick)的活動直接相關。(喬州港務局網站)
喬州有超過60萬個工作與沙凡納港(Savannah)和布倫瑞克港(Brunswick)的活動直接相關。(喬州港務局網站)

根據喬治亞大學(UGA) Terry商學院的一項經濟影響研究報告顯示，喬州有超過60萬個工作與沙凡納港(Savannah)和布倫瑞克港(Brunswick)的活動直接相關，其中的4萬200個位於喬州西北部的各郡。

州長坎普(Brian Kemp)表示，這項研究證實，港口是整個喬州無價的經濟驅動力。

此研究題為「喬州深水港對2023財年喬州經濟的經濟影響」(The Economic Impact of Georgia's Deepwater Ports on Georgia's Economy in FY 2023)分。

2023財年的數據顯示，喬州西北部15個郡與港口相關的全職和兼職就業情況為：

巴托郡(Bartow)：6617個；卡圖薩郡：(Catoosa)1901個；查圖加郡(Chattooga)：670個；戴德郡(Dade)：595個；範甯郡(Fannin)：645個；佛洛伊德郡(Flyod)：4638個；吉爾默郡(Gilmer)：879個；戈登郡(Gordon)：3644個；哈拉爾森郡(Haralson)：919個；穆雷郡(Murray)：1893個；寶丁郡(Paulding)：3182個；皮肯斯郡(Pickens)：894個；波爾克郡(Polk)：1384個；沃克郡(Walker)：2294個，及惠特菲爾德郡(Whitfield)：1萬41個。

自2018年夏季以來，作為喬州港務局長期內陸碼頭(inland terminal)計畫的一部分，查茨沃斯(Chatsworth)附近的阿巴拉契亞區域港埠(Appalachian Regional Port)一直在接收來自港口的貨物。研究表明，自2021財年以來，喬州西北部的港埠相關工作增加了6000多個。

喬州港務局總裁兼執行長林奇(Griff Lynch)在近期的2025年沙凡納港口狀況活動上表示，該州目前12%的就業機會與港口相關。

Selig經濟成長中心主任漢弗萊斯(Jeff Humphreys)說，喬州的深水港支持了 60萬9197個全職和兼職工作。這意味著幾乎八分之一的工作都在某種程度上依賴於港口。

研究數據顯示，喬州港口為該州企業帶來了1710億元的銷售額，占該州總銷售額的12%。數據還顯示，港口支撐產業每年產出720億元的商品和服務，占該州國內生產毛額的9%。另外，喬州人每年有400億元的收入是由港口支持的，占總收入的6%。

在此研究期間，喬州港口出口額最大的三大類別是食品、林產品和汽車貨物，進口額最大的三大類別是零售商品、機械和家具。

通過喬州港口的貿易，每年徵收了100億元聯邦稅、28億元州稅和25億地方稅。

完整報告可查看：gaports.com/our-port/economic-impact/

喬州 佛洛伊德 零售商

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