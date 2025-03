喬州經濟驅動力… 60萬工作與2港口活動相關

喬州有超過60萬個工作與沙凡納港(Savannah)和布倫瑞克港(Brunswick)的活動直接相關。(喬州港務局網站)

根據喬治亞大學(UGA) Terry商學院的一項經濟影響研究報告顯示,喬州 有超過60萬個工作與沙凡納港(Savannah)和布倫瑞克港(Brunswick)的活動直接相關,其中的4萬200個位於喬州西北部的各郡。

州長坎普(Brian Kemp)表示,這項研究證實,港口是整個喬州無價的經濟驅動力。

此研究題為「喬州深水港對2023財年喬州經濟的經濟影響」(The Economic Impact of Georgia's Deepwater Ports on Georgia's Economy in FY 2023)分。

2023財年的數據顯示,喬州西北部15個郡與港口相關的全職和兼職就業情況為:

巴托郡(Bartow):6617個;卡圖薩郡:(Catoosa)1901個;查圖加郡(Chattooga):670個;戴德郡(Dade):595個;範甯郡(Fannin):645個;佛洛伊德 郡(Flyod):4638個;吉爾默郡(Gilmer):879個;戈登郡(Gordon):3644個;哈拉爾森郡(Haralson):919個;穆雷郡(Murray):1893個;寶丁郡(Paulding):3182個;皮肯斯郡(Pickens):894個;波爾克郡(Polk):1384個;沃克郡(Walker):2294個,及惠特菲爾德郡(Whitfield):1萬41個。

自2018年夏季以來,作為喬州港務局長期內陸碼頭(inland terminal)計畫的一部分,查茨沃斯(Chatsworth)附近的阿巴拉契亞區域港埠(Appalachian Regional Port)一直在接收來自港口的貨物。研究表明,自2021財年以來,喬州西北部的港埠相關工作增加了6000多個。

喬州港務局總裁兼執行長林奇(Griff Lynch)在近期的2025年沙凡納港口狀況活動上表示,該州目前12%的就業機會與港口相關。

Selig經濟成長中心主任漢弗萊斯(Jeff Humphreys)說,喬州的深水港支持了 60萬9197個全職和兼職工作。這意味著幾乎八分之一的工作都在某種程度上依賴於港口。

研究數據顯示,喬州港口為該州企業帶來了1710億元的銷售額,占該州總銷售額的12%。數據還顯示,港口支撐產業每年產出720億元的商品和服務,占該州國內生產毛額的9%。另外,喬州人每年有400億元的收入是由港口支持的,占總收入的6%。

在此研究期間,喬州港口出口額最大的三大類別是食品、林產品和汽車貨物,進口額最大的三大類別是零售商 品、機械和家具。

通過喬州港口的貿易,每年徵收了100億元聯邦稅、28億元州稅和25億地方稅。

完整報告可查看:gaports.com/our-port/economic-impact/。