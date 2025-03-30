喬州議員擬修正北部邊界 田州堅拒「割地」

喬治亞州的立法者欲再次推動法案，修正該州北部邊界，他們認為兩個多世紀前的測量，錯誤地將一部分土地置於田納西州 的領土內。

該提案最近已在州眾議會委員會獲得通過，並將尋求建立委員會，與國會合作調整邊界。支持者表示，這項變更將使喬州 能夠直接使用田納西河，而田納西河是該州不斷增長人口的關鍵水源。

「身為喬治亞人，我希望喬州得到應得的一切，」領導此活動的共和黨州眾議員 蒙塔漢(Martin Momtahan)表示。

蒙塔漢表示，目前的邊界與北緯35度線不一致，而國會最初在1818年就計畫將州界設在該線。然而，一次測量的錯誤將州界置於了該標記的稍南位置，導致部分本應屬於喬州的土地落入了田州的控制之下。

但該提案遭到了田州領導人的抵制，他們不太願意割讓土地。當被問及過去的爭議時，時任州長哈斯拉姆(Bill Haslam)以笑話駁斥了這個想法。他說，「我們願意用這些地換取勇士隊或石頭山(Stone Mountain)，但是他們沒有接受—我只是開玩笑而已。」

盡管一些議員對此持有疑慮，但蒙塔漢仍然保持樂觀，他並指出最近的地緣政治(geopolitical)趨勢使得邊界爭端變得更加重要。

近日，川普表示有意在加拿大、巴拿馬和格陵蘭島獲得新領土，這為他所謂的合法州際領土之爭增添了分量。蒙塔漢也因此說，「我們生活在一個新的時代。」

雖然該法案尚未在喬州立法機構取得進展，但它將在未來會議上受到討論。喬州收回土地的努力已經經過了200多年爭辯，而現今立法者似乎願意繼續這場戰鬥。