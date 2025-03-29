哈佛名師伊麗莎白 助力學子升學夢想普林斯頓英語輔導專家 提供標準化考試與大學申請一對一指導

伊麗莎白Elizabeth Drumwright春風化雨，讓許多學子進入名校。(PrincetonEnglishTutor.com提供)

對於家長和學生而言，選擇一名經驗豐富的升學 顧問與英語輔導老師，是進入理想學府的重要關鍵。哈佛大學 畢業的伊麗莎白·德拉姆賴特(Elizabeth Drumwright)擁有超過30年的英語教學及大學升學諮詢經驗，致力於提供專業的標準化考試準備與大學申請輔導，幫助學生發揮潛能，邁向成功之路。

名校背景 專業教學經驗豐富

伊麗莎白老師畢業於哈佛大學，主修英美文學與語言，並獲得加州柏克萊大學神學藝術碩士及加拿大英屬哥倫比亞大學創意寫作碩士，學術背景堅實。她曾在多所學校擔任英語教師、升學顧問及指導主任，包括著名的賓州弗吉谷軍事學院(Valley Forge Military Academy)、紐約羅斯中學(Ross School)及新澤西州的多恩學院(Doane Academy)等，並曾在哥倫比亞、美國北馬里亞納群島等地的國際學校任教，展現卓越的教學與指導能力。

標準化考試與升學輔導專家

伊麗莎白老師自2007年起在普林斯頓地區提供個人化的英語輔導服務，涵蓋SAT 、ACT、SSAT等標準化考試準備，以及大學申請與文書寫作指導。她曾於Honors Review學習中心及Quakerbridge電腦與學習中心教授SAT寫作與托福(TOEFL)備考，並出版《掌握新SAT作文(Mastering the New SAT Essay)》一書，深受家長與學生信賴。

教學成果斐然 深獲肯定

憑藉卓越的教學與升學諮詢經驗，伊麗莎白老師獲得多項殊榮，包括2008年被多恩學院評選為年度最佳教師，以及2006年獲得鮑登學院(Bowdoin College)授予的亨利·沃茲沃斯·朗費羅獎(Henry Wadsworth Longfellow Award)，表彰她撰寫的大學推薦信在全美1萬1000封推薦信中名列前十。她的學生在她的指導下，順利進入美國頂尖大學與寄宿學校，成績顯著。

目前，伊麗莎白老師透過線上教學平台提供一對一個人化輔導，幫助學生在標準化考試與大學申請過程中取得優勢，打造更光明的未來。

詳情可聯絡電郵：[email protected]，手機：732-737-5333。更多資訊可參考官網：PrincetonEnglishTutor.com。