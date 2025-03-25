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【亞特蘭大訊】
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北美台灣工程師協會 3/28亞城分會成立

●北美台灣工程師協會(NATEA)將於3月28日晚間7時至10時舉辦線上亞特蘭大分會成立慶祝大會。會中將邀請到數位講者，包括2024/2025NATEA總會長楊燿宏博士以及2022/2023NATEA總會長余金榜，針對「開啟科技發展的平等性、多樣化、和包容性：成為改變世界的那把鑰匙」為題演講。

NATEA亞特蘭大分會會長、喬治亞州立大學護理學系助理教授陳美蘭以「活到老、動到老 : 智慧科技於預防老年人失智、失能、跌倒的效益」為題演講；另有NATEA亞特蘭大分會理事、肯尼索州立大學(KSU)電腦工程系教授羅佳田演講「量子機器學習的應用、挑戰、與前景」；以及NATEA亞特蘭大分會理事、新北市立土城醫院神經內科主任、台北醫學大學心智意識與腦科學研究所教授徐榮隆演講針對「人工智能科技於阿茲海默病的應用」。

參加此活動不須事先報名，連結網址如下：https://reurl.cc/NYrAQq

台灣春季園遊會 3/29、30登場

●2025年台灣春季園遊會即將於3月29日和30日在亞特蘭大華僑文教服務中心盛大舉行。園遊會團結了亞城僑界的人力，將提供來賓傳統美食、文化體驗和精彩的表演。誠摯邀請僑界人士和外國友人們蒞臨參觀指導，一起享受熱鬧又溫馨的節日氣氛。

線上購票連結：https://reurl.cc/bWX2Dr

亞城台鄉會紀念湯德章 4/5放映

●亞特蘭大台灣同鄉會將於4月5日下午2時舉辦電影「尋找湯德章」放映暨雙導演座談會。

地點：Georgia Gwinnett College, Cisco Auditorium, Building C (1000 University Center Lane,Lawrenceville, GA 30043)。

購票連結：https://reurl.cc/OY0AG9

(記者林昱瑄)

亞特蘭大 人工智能 喬治亞州

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