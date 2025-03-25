喬治亞理工亞裔教授 發明監測電解質奶嘴

喬治亞理工Woodruff機械工程學院副教授呂雲宏，帶領團隊發明了全球第一個能夠持續測量嬰兒電解質濃度的奶嘴。(該校網站)

喬治亞理工學院(Georgia Tech)研究團隊，發明了全球第一個能夠持續測量嬰兒電解質濃度的奶嘴。團隊負責人、該校Woodruff機械工程學院韓裔 副教授呂雲宏(Woon Hong Yeo，音譯)表示，他相信這將徹底改變新生兒護理。

呂雲宏向亞特蘭大 憲報(AJC)表示，此奶嘴使用膜感測器來分析嬰兒唾液，從而得到連續的數據，有助於盡快發現健康問題，並幫助臨床醫生更好了解新生兒健康狀況。該裝置具有微流體(microfluidic)通道，可收集唾液，同時監測鈉和鉀離子。

這款奶嘴還整合了無線技術，與藍芽相容，可向智慧型手機 和平板電腦即時傳輸資料。該產品的另一特點是提供了一種替代了傳統抽血的無痛方法。

喬治亞理工可穿戴智能系統和醫療中心(Wearable Intelligent Systems and Healthcare Center)研究教授金宏中(Hojoong Kim，音譯)表示，「為了讓奶嘴實現無線化，我們設計了一種基於膜的超薄電子電路。用技術將其電路做得非常薄和鬆軟，因此它非常靈活和柔軟，可以安裝在幾乎任何表面。」

製作奶嘴對呂來說是個大開眼界的經歷，他在職業生涯中先前從未直接接觸過新生兒健康相關領域。而在了解到這領域缺乏非侵入性監測系統後，他在兒科科技會議上提出了這個概念。

透過與亞特蘭大兒童醫院(Children's Healthcare of Atlanta)和兒童施萊納斯醫院(Shriners Hospital for Children)等機構的合作，呂雲宏投入了許多精力和資源研究為患者提供設備和更好技術。製作這款奶嘴也讓他有機會與更多的患者父母和家人交談，透過這次經歷也讓他學到了很多東西。