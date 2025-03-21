甘斯維爾青商會、台美菁英會財商遊戲 互動熱烈

工作人員合影。(主辦單位提供)

喬治亞州 甘斯維爾青商會與臺美菁英協會亞特蘭大 分會日前共同攜手舉辦一場別開生面的財商遊戲活動，有近50位青年專業人士參與，活潑生動的內容設計，吸引與會者熱烈互動。

鄧暐俐會長(左)致詞並介紹講座Becky Tan。(主辦單位提供)

本活動主要的目的是提供能夠學習財務知識、拓展人脈、共同成長的平台。現場透過分組競賽與機智搶答，讓參與者在輕鬆有趣的氛圍中比拼財商知識、策略思維與反應速度，不僅挑戰腦力，也增進彼此的交流與團隊合作。競賽過程精彩刺激，笑聲不斷，讓大家在寓教於樂中收穫滿滿。

參與者合影。(主辦單位提供)

除了精心設計的遊戲環節，活動還分別由Sushi Ming & Kerko、Java Saga以及南方蔬菜批發公司等僑台商贊助提供鹽酥雞、草莓洛神玫瑰茶、黑松沙士與水果，讓與會有機會品嚐來自家鄉的美食。

與會者專心聆聽。(主辦單位提供)

此外，Bravo Mortgage及Elite Education Consulting贊助了當天活動，，提供禮卡獎品。

活動結束後，大家不僅學到了實用的理財知識，還認識了許多志同道合的朋友，更期待未來能夠有更多類似的交流機會。