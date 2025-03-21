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甘斯維爾青商會、台美菁英會財商遊戲 互動熱烈

【亞特蘭大訊】
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工作人員合影。(主辦單位提供)
工作人員合影。(主辦單位提供)

喬治亞州甘斯維爾青商會與臺美菁英協會亞特蘭大分會日前共同攜手舉辦一場別開生面的財商遊戲活動，有近50位青年專業人士參與，活潑生動的內容設計，吸引與會者熱烈互動。

鄧暐俐會長(左)致詞並介紹講座Becky Tan。(主辦單位提供)
鄧暐俐會長(左)致詞並介紹講座Becky Tan。(主辦單位提供)

本活動主要的目的是提供能夠學習財務知識、拓展人脈、共同成長的平台。現場透過分組競賽與機智搶答，讓參與者在輕鬆有趣的氛圍中比拼財商知識、策略思維與反應速度，不僅挑戰腦力，也增進彼此的交流與團隊合作。競賽過程精彩刺激，笑聲不斷，讓大家在寓教於樂中收穫滿滿。

參與者合影。(主辦單位提供)
參與者合影。(主辦單位提供)

除了精心設計的遊戲環節，活動還分別由Sushi Ming & Kerko、Java Saga以及南方蔬菜批發公司等僑台商贊助提供鹽酥雞、草莓洛神玫瑰茶、黑松沙士與水果，讓與會有機會品嚐來自家鄉的美食。

與會者專心聆聽。(主辦單位提供)
與會者專心聆聽。(主辦單位提供)

此外，Bravo Mortgage及Elite Education Consulting贊助了當天活動，，提供禮卡獎品。

活動結束後，大家不僅學到了實用的理財知識，還認識了許多志同道合的朋友，更期待未來能夠有更多類似的交流機會。

喬治亞州 亞特蘭大

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