FASCA亞城分會學員家長分享經驗

諮詢導師戴念華致詞。(FASCA提供)

海外青年文化大使協會(FASCA)亞特蘭大 分會日前舉行3月例會，學員及家長在活動中分享寶貴經驗。

包括該會戴念華等諮詢導師、亞特蘭大華僑文教服務中心主任閻樹榮、僑務委員陸復泰、亞特蘭大台灣商會會長吳政興、世華工商婦女企管協會會長呂怡蓉及師生家長約百人參與。

此次月會的亮點之一是就讀喬治亞理工學院博士班的Jeffery Liu，分享他在FASCA的成長經歷。Jeffery Liu回顧了自己從內向的性格到變成樂於表達自我，不僅個人變得更加自信，也對他大學申請過程中提供了很大幫助。

學員家長Christine Ko也分享心得稱，自己兩個女兒性格迥異，參加FASCA後，親子 關係中增添了更多有趣的話題，讓家庭間的互動更加緊密。

學員們當天帶來了精彩的表演，包括三太子、舞獅、舞蹈及音樂演奏等，展現努力練習的成果。每一場表演都引來觀眾的熱烈掌聲。

午餐時間，與會者共同品嚐了由家長們親手準備的台灣美食，大家在品味佳餚的同時熱烈交流。下午的活動則進一步讓學員進行分組研習，針對各種技藝、團隊合作等方面進行深入培訓。