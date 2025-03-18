亞城居民中位信用分數625 表現差強人意

財務網站WalletHub近日調查根據全美182個城鎮居民的平均信用評分排名。結果發現亞特蘭大的信用評分中位數排在第100位，僅625分，位居580至669之間的「公平信用」(Fair Credit)區域，Equifax表示，此範圍包括「通常被視為『次級』(subprime)借款人」或對貸方而言風險較高者。

佛蒙特州南伯靈頓(South Burlington, Vt.)是研究中排名最高的城市，其平均信用評分為701。第二至五位為：加州 弗里蒙特(Fremont, 688)、亞利桑納州 斯科茨代爾(Scottsdale, 686)、舊金山(685)、加州Huntington Beach(682)。

排名中位居最末五位者依序為：底特律(566)、田納西州曼菲斯(590)、新澤西州Newark(591)、加州San Bernardino(592)以及阿拉巴馬州伯明罕(593)。

根據美國聯邦貿易委員會(U.S. Federal Trade Commission)的數據，信用評分通常落在300至850之間。銀行等金融機構會以信用評分來決定向某人貸款 的風險。

信用報告機構Equifax表示，300到579的分數被視為較差，而800到850的分數被視為優秀。

擁有較高的信用分數，意味著此人不付款的風險較低，而擁有較低的信用分數則可能會比較難獲得貸款、房貸甚或信用卡。

榜首的佛蒙特州南伯靈頓居民經濟責任心強，收入也不錯，平均年所得近7萬3000元，在研究的182個城市中排名第21位。該地是相對較小的城市，只有約2萬居民，而且由於財務管理得當，它也是全美最快樂的城市之一。

加州弗里蒙特在信用評分最高的城市中排名第二，平均居民得分為688分。該地的平均收入非常高，約為11萬7800元，大多數居民的生活水平相當不錯。

亞利桑納州斯科茨代爾的平均信用評分為686，排名第三。該地擁有中等規模人口，約為24萬人，平均收入近8萬5000元。斯科茨代爾居民負責任的信貸使用和高收入，使當地成為全美最好的房產市場之一。

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