都市、交通擴張 威脅瀕臨滅絕佛州美洲豹

佛州西南部的人口激增和隨之而來的都市發展及交通量，使得原本就瀕臨絕種的佛羅里達美洲豹生存更受威脅。圖為Naples動物園的美洲豹Athena。(美聯社)

一隻編號為UCFP479、瀕臨滅絕的兩歲佛羅里達美洲豹(Florida panther)，於今年1月成為第一隻在佛州 西南鄉村車禍死亡的美洲豹。據估計，佛州西南角的野外生活著120到230隻成年佛羅里達美洲豹，然牠們的生活受到當地人口激增和隨之而來發展的影響。

佛州野生動物官員指出，2024年有36隻美洲豹死亡，創下2016年以來的最多紀錄。

佛州美洲豹與西部美洲獅(Western cougar)或山獅(mountain lion)相似，但體型較小，普遍生存在美國東南部大片地區。據美國魚類和野生動物管理局(U.S. Fish and Wildlife Service)稱，狩獵和棲息地喪失已導致該物種數量銳減，其活動範圍更縮小到約200萬畝。

Sierra Club的麥格拉斯(Michael McGrath)說，「我們將會看到越來越多的豹類死亡。都市擴張會害死牠們。」

據該州魚類和野生動物保護委員會稱，佛州美洲豹是密西西比河以東唯一已確定的美洲獅(pumas)種群。自1967年以來，牠們就被列為聯邦瀕危物種。

1981年，佛州開始捕捉美洲豹，以檢查其健康狀況、接種疫苗 、採集基因樣本，並給牠們佩戴無線電項圈以利追蹤。

1990年代，豹的數量一度下降到50隻左右，部分原因是近親繁殖導致了許多健康問題。因此，官員將八隻雌性德克薩斯美洲獅(Texas pumas)進口到佛州，與雄性美洲豹繁殖，以幫助增加美洲豹的數量並提高其遺傳多樣性。

根據美國魚類與野生動物管理局，這些後代被視為佛州美洲豹，並受到「瀕危物種法」(Endangered Species Act)的保護。

佛州美洲豹與美國西部的美洲獅(cougar或puma)相似，毛皮呈米色或棕褐色，下方有白色斑紋。牠們吃各種動物，尤其是鹿和浣熊。