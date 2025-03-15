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都市、交通擴張 威脅瀕臨滅絕佛州美洲豹

記者林昱瑄／綜合報導
佛州西南部的人口激增和隨之而來的都市發展及交通量，使得原本就瀕臨絕種的佛羅里達美洲豹生存更受威脅。圖為Naples動物園的美洲豹Athena。(美聯社)
佛州西南部的人口激增和隨之而來的都市發展及交通量，使得原本就瀕臨絕種的佛羅里達美洲豹生存更受威脅。圖為Naples動物園的美洲豹Athena。(美聯社)

一隻編號為UCFP479、瀕臨滅絕的兩歲佛羅里達美洲豹(Florida panther)，於今年1月成為第一隻在佛州西南鄉村車禍死亡的美洲豹。據估計，佛州西南角的野外生活著120到230隻成年佛羅里達美洲豹，然牠們的生活受到當地人口激增和隨之而來發展的影響。

佛州野生動物官員指出，2024年有36隻美洲豹死亡，創下2016年以來的最多紀錄。

佛州美洲豹與西部美洲獅(Western cougar)或山獅(mountain lion)相似，但體型較小，普遍生存在美國東南部大片地區。據美國魚類和野生動物管理局(U.S. Fish and Wildlife Service)稱，狩獵和棲息地喪失已導致該物種數量銳減，其活動範圍更縮小到約200萬畝。

Sierra Club的麥格拉斯(Michael McGrath)說，「我們將會看到越來越多的豹類死亡。都市擴張會害死牠們。」

據該州魚類和野生動物保護委員會稱，佛州美洲豹是密西西比河以東唯一已確定的美洲獅(pumas)種群。自1967年以來，牠們就被列為聯邦瀕危物種。

1981年，佛州開始捕捉美洲豹，以檢查其健康狀況、接種疫苗、採集基因樣本，並給牠們佩戴無線電項圈以利追蹤。

1990年代，豹的數量一度下降到50隻左右，部分原因是近親繁殖導致了許多健康問題。因此，官員將八隻雌性德克薩斯美洲獅(Texas pumas)進口到佛州，與雄性美洲豹繁殖，以幫助增加美洲豹的數量並提高其遺傳多樣性。

根據美國魚類與野生動物管理局，這些後代被視為佛州美洲豹，並受到「瀕危物種法」(Endangered Species Act)的保護。

佛州美洲豹與美國西部的美洲獅(cougar或puma)相似，毛皮呈米色或棕褐色，下方有白色斑紋。牠們吃各種動物，尤其是鹿和浣熊。

今年1月，一隻編號為UCFP479的兩歲佛羅里達美洲豹成為今年第一隻在佛州西南鄉...
今年1月，一隻編號為UCFP479的兩歲佛羅里達美洲豹成為今年第一隻在佛州西南鄉村道路上因車禍死亡的美洲豹。(美聯社)

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