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川普上任7周 經濟成長隱憂 喬州企業股價震盪

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
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總部位於亞特蘭大的可口可樂公司，股價在過去一個多月上漲超過一成。(可口可樂總部官網)
總部位於亞特蘭大的可口可樂公司，股價在過去一個多月上漲超過一成。(可口可樂總部官網)

川普宣誓就職以來的七周，道瓊指數已下跌約4%，那斯達克指數重挫逾11%，標普500指數也下跌了約7%。對於經濟成長放緩甚至經濟萎縮的擔憂，已開始影響到許多公司的股價，其中包括位於喬治亞州的企業。

達美航空(Delta Air Lines)已把第一季營收成長預期下調了一半，至3%-4%，低於先前預測的7%-9%。截至10日收盤，自川普重返白宮以來，達美股價已下跌近25%。

也有一些公司股價看漲。自川普宣示以來直至10日收盤，可口可樂股價漲幅近14%；銷售汽車零件的Genuine Parts，股價也大幅上升近9%。

以下為喬州幾家財富500強公司及其股票自川普就職以來的表現。其價格反映了1月21日(上任首個交易日)的開盤價和3月10日的收盤價。

●美國家庭人壽保險公司(Aflac)總部在哥倫布(Columbus)，1月21日股價：106.32元，3月10日股價：106.76元，變化：+0.4%。

●安信龍(Assurant)總部在亞特蘭大，行業：保險，1月21日股價：213.06元，3月10日股價：205.30元，變化：-3.6％。

●可口可樂總部在亞特蘭大，行業：飲料，1月21日股價：62.90元，3月10日股價： 71.45元，變化：+13.6%。

●達美航空總部在亞特蘭大，產業：旅遊，1月21日股價：66.76元，3月10日股價： 50.33元，變化：-24.6％。

●Genuine Parts總部在亞特蘭大，產業：汽車零件和零售，1月21日股價：118.52元，3月10日股價：129.02元，變化：+8.9%。

●家得寶(Home Depot)總部在維寧斯(Vinings)，行業：家居裝修和零售，1月21日股價：413元，3月10日股價：374.65元，變化：-9.3％。

●Newell Brands總部在沙泉市，產業：消費產品，1月21日股價：10.16元，3月10日股價：6.73元，變化：-33.8％。

●UPS總部在沙泉市，行業：物流，1月21日股價：130.42元，3月10日股價：120.62元，變化：-7.5％。

亞特蘭大 川普 可口可樂

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