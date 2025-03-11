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喬州台灣盃高球友誼賽4月27日登場 即起報名

【亞特蘭大訊】
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喬治亞州台灣高爾夫球協會(TGA)一年一度台灣盃高爾夫球公開賽將在4月27日(周日)舉行，即日起到4月13日接受報名。

地點：Eagle's Landing Country Club, 100 Eagles Landing Way, Stockbridge, GA 30281。

時間：4月27日(周日)下午12時30分準時shotgun。

報名費：150元，請於4月13日前繳納，支付方式為Zelle：YEN LING TSAO(678-234-1132)。

費用包括比賽、練習球、午餐、晚餐紅酒及摸彩品等、參加獎、獎金、獎盃及豐富的摸彩品，晚餐地點將另行通知。

本次活動主辦單位：喬治亞州台灣高爾夫球協會。協辦單位：亞特蘭大台灣同鄉會。

為感謝所有贊助者，凡贊助600元者可獲得一位選手免費參加，贊助者在頒獎晚宴上可獲三分鐘介紹時間。

比賽成績將分為男子組和女子組，冠、亞、季軍各頒發獎盃及獎金。另男子組加設有殿軍和第五名。團體組則分為公開組和大會組，各取冠、亞、季軍共有24位選手得獎。

喬治亞州 亞特蘭大

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