全美卡車交通瓶頸 新州、芝城、休士頓名列前3

新澤西州李堡市喬治華盛頓大橋附近的I-95號公路和SR 4號公路的交匯處，連續七年蟬聯全美最大貨運交通瓶頸榜首。(美國運輸研究所官網截圖)

美國運輸研究所(American Transportation Research Institute)新公布的卡車交通瓶頸榜單顯示，新州、芝加哥、休士頓 的高速公路路段，高居全美前三名。

亞特蘭大 都會區有三處路段擠進該榜單前十名，其中被暱稱為「義大利麵連結段」(Spaghetti Junction)的亞特蘭大I-285與I-85交接處，名次最高在第四名。

新澤西州李堡(Fort Lee)喬治華盛頓大橋(the George Washington Bridge)附近的I-95號公路和SR 4號公路的交匯處，連續第七年蟬聯全美最大貨運交通瓶頸榜首。

緊隨其後的是芝加哥的I-294與I290/I-88交匯處，以及休士頓的I-45與I-69/US 59路口。在前十名地點中，尖峰時段卡車平均時速僅有29.7哩。

研究人員利用貨運卡車GPS數據和卡車運輸業務的其他信息，分析了全美高速公路系統上的數百個地點。

亞特蘭大有三座公路交會口躋身前十：

除了義麵路段名列第四外，名列第六的是I-75號公路和I-285號公路–此處也被稱為卡布郡四葉草公路(Cobb Cloverleaf)；排名第十的是I-20號公路和I-285號公路西邊的交匯口。

亞特蘭大都會 區入圍前百大的地點還包括第12位：麥克多諾(McDonough)地區的I-75；第14位：I-20與I-285的東交匯處；第29位：I-285與SR 400交匯處；第38位：I-20與I-75/I-85交匯處；第80位：I-75與I-85交匯處；第82位：I-75與I-675交匯處。

「隨著川普政府和新國會啟動重新授權聯邦公路法案的程序，這份報告將可提供精確的藍圖，」美國卡車運輸協會(American Trucking Association)主席兼首席執行長斯皮爾(Chris Spear)說。

「這些交通瓶頸不僅阻礙了全美的供應鏈，每年使美國民眾所依賴的日常用品運輸成本增加1090億元，還影響了所有依賴公路系統上班上學、去教堂和其他活動的駕駛生活質量。」

完整名單可查看：https://reurl.cc/kMG0Aq。