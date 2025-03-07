北卡職業論壇 分享因應AI時代求職趨勢

金美聲(左至右)、王曉陽、曹國梁、黃昕璐、周瑞潔進行座談。(記者王明心/攝影)

美國亞裔女性創業工廠(AAWEA)、杜克大學華人 創業者協會(DukeCEO)、職業指導平臺GV-Edu Tech日前在杜克大學商學院合辦北卡 職業發展論壇，以「AI 時代如何搶先職場」為主題，邀請各界分享技能和經驗，幫助大學生、職場新人和創業者掌握職場發展趨勢。

論壇由黃昕璐及周瑞潔聯合主持。AAWEA創辦人兼主席彭博說，人工智慧、自動化、正重塑產業並重新定義雇主所尋求的技能，求職已經不能單靠學位和履歷，適應力、領導力和創新精神才至關重要。

許多大學生、職場新人，和創業者參加論壇。(記者王明心/攝影)

北卡州議員劉廣亞以她兩次申請杜克未成，但最終取得北卡州大博士學位，並回到杜克授課，後來成立律師事務所、競選議員的經歷，鼓勵大家無論求職或創業，不要被挫敗打倒。

美東最大華人會計事務所創辦人牛志文說，學校成績並不是雇主最注重的因素，因為高材生可能培訓好就跳槽離開，徒費心力。雇主看重的是性格好、了解公司文化、有溝通技巧和責任感。

AI領域專家董潤彬分析，在每12個月人工智慧就升級10倍的時代，可預期的是未來會有虛擬同事，雇主需要的是有創意、能快速學習新工具、靈活運用推理能力，並能組織大家的員工。

他也提到，成功的未來企業家需具備能承擔風險、執行力強、會說故事、有人性特質，這些不是AI所能取代的。

工作團隊和演講嘉賓。(記者王明心/攝影)

在物流業深耕多年的快遞公司創辦人Shea Gorham談到她從小學老師、社工到創業者的心路歷程，她說，自律是創業要件，尊重和感恩的心則是和合夥人並肩奮鬥的秘訣。她鼓勵用服務為導向的方式培養領導力、建立人際關係、適應變化、不斷學習。

演講後，彭博主持了由移民律師金美聲、企業法及移民法律師王曉陽、AI軟體發展技術專家曹國梁、人力資源經理黃昕璐，和資深行銷與教育科技專家周瑞潔等人參與的座談。