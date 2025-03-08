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美國南部青年佛學獎學金開始申請鼓勵青少年及年輕人學習和實踐佛法 並歡迎參與每月講座 佛教營

亞特蘭大訊
2024年青年佛學獎學金得獎人。(取自georgiameditation.org)
2024年青年佛學獎學金得獎人。(取自georgiameditation.org)

由AtlantaBuddhism.org、TNBuddhism.org和喬治亞佛教夏令營(Georgia Buddhist Summer Camp)，為鼓勵兒童、青少年及剛畢業的年輕人學習和實踐佛法，主辦的美國南部各州青年佛學獎學金(www.AtlantaBuddhism.org)，現在開始申請，截止日為6月15日(周日)。

主辦單位表示，凡是在美國南方各州(喬治亞州、田納西州、南卡等)的從幼稚園到高中生和大學生，以及35歲以下的年輕人都有申請資格。

參與方式是寫一篇有關以下內容的文章或作品：

請敘述您今年參加了哪些佛教中心或活動經歷？或者您去什麼廟宇，默想(meditation)小組或線上課程等。如果您今年沒有參加過任何佛教活動，請簡要說明您申請該獎學金的動機。

獎學金最高金額1000元，並包括100元禮物卡。另外，高中以上的得獎青年還可獲得前往修道院靜修和參加喬州佛教夏令營總計約5000元的贊助。

2024年得獎人和文章分享，可參閱網站：https://georgiameditation.org/youthaward.html。

有意申請獎學金者可直接在網上報名：https://georgiameditation.org/scholarship.html，也可以電郵方式發送文章，同時要註明姓名、年齡、學校和年級以及參與的寺廟(如果有)，並在截止日期前電郵至：[email protected]

另外，AtlantaBuddhism.org也特別邀請南部佛教團體各地寺廟協助推廣，期望鼓勵年輕一代接觸佛法，無論來自上座部(Theravāda)、大乘(Mahayāna)或金剛乘(Vajrayāna)傳統，皆可參與。此外，喬治亞佛教營(Georgia Buddhist Camp)於春假期間4月10日至13日在Georgia FFA-FCCLA中文舉行。寺院法師若有意參加，活動方將提供全額資助，亦歡迎經濟有困難的學員申請補助。

除了佛學獎學金之外，該團體每月還舉行佛教青年之旅(Buddhism Journey for Youth)的Zoom線上講座，適合 16至30歲 年輕人參加。報名網站：https://tinyurl.com/2p8kuctj。

該團體還提供英語及部分中文、越南語、西班牙語的兒童佛教讀物，歡迎寺廟索取，免費配送。

詳情聯絡方式電郵：[email protected]，電話 / 簡訊：615-543-6679，臉書 / IG：@ATLBuddhism。

藝術獎項得主是喬州參加Vihara寺院的小學5年級學生作品。(取自georgia...
藝術獎項得主是喬州參加Vihara寺院的小學5年級學生作品。(取自georgiameditation.org)
掃瞄二維碼可參加每月線上Zoom講座。
掃瞄二維碼可參加每月線上Zoom講座。

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