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南北卡野火持續 部分地區居民被迫撤離

記者林昱瑄／綜合報導
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南卡霍里郡附近1日晚間的野火產生大量濃煙。(霍里郡消防救援隊)
南卡霍里郡附近1日晚間的野火產生大量濃煙。(霍里郡消防救援隊)

在乾燥天氣和陣風的侵襲下，北卡南卡的野火仍在持續，消防人員奮力撲滅野火，部分地區居民被迫撤離。

國家氣象局(NWS)2日發布警告稱，由於燃料極度乾燥且相對濕度極低，該地區的火災危險增加。南卡州長麥克馬斯特(Henry McMaster)已經宣布進入緊急狀態，以支持野火應對工作，南卡全州的禁火令仍然有效。

據霍里郡消防救援隊(Horry County Fire Rescue)稱，工作人員在海濱度假勝地默特爾海灘(Myrtle Beach)以西的卡羅來納森林(Carolina Forest)火勢控制已取得進展，當地居民也已撤離。2日下午稍晚，消防部門宣布撤離居民可以返回家園。

南卡林業委員會(South Carolina Forestry Commission)估計，大火燒毀了2.5平方哩的面積，其中30%已被控制。官員表示，截至2日早上，還未有任何建築物被燒毀，也沒有人員受傷。

在北卡，美國森林管理局(U.S. Forest Service)表示，消防隊員正努力控制該州四片森林中發生的多起野火。最大的一片位於尤哈里國家森林(Uwharrie National Forest)，面積約400英畝，距離夏樂以東約50哩。林務局2日下午表示，火勢撲救已取得進展，火勢已控制約三分之一。

北卡波爾克郡(Polk)西南部小鎮特賴恩(Tryon)因火勢迅速蔓延，1日敦促部分居民撤離。在相關人員採取故意焚燒的方式試圖阻止火勢蔓延後，就會做出是否解除火災的決定。

據波爾克郡緊急管理/消防局稱，截至2日晚間，大火已燒毀約500英畝的土地，火勢尚未控制。官員表示，北卡林業局(North Carolina Forest Service)正在地面進行灑水和回火(back-burning)作業，並預警居民在此期間可能會產生大量煙霧。

官員尚未透露火災的原因。

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