2025全美最佳海灘 佛州西斯塔海灘居冠

佛州西斯塔島(Siesta Key)的西斯塔海灘(Siesta Beach)獲選為2025全美最佳海灘。(Sarasota County網站)

根據旅遊網站TripAdvisor最新公布的2025年最佳海灘名單，佛州 西斯塔島(Siesta Key)的西斯塔海灘(Siesta Beach)位居全美首位；夏威夷 考艾島(Kauai)可洛阿(Koloa)的波普海灘公園(Poipu Beach Park)則位居第二位。

喬治亞州東南沿海傑基爾島(Jekyll Island)的Driftwood海灘排名第7。該海灘在去年TripAdvisor的排名位居第8，2023年則排名第3位。

喬治亞州傑基爾島(Jekyll Island)的Driftwood海灘獲選為2025全美最佳海灘第7名。(Explore Georgia網站)

「Driftwood海灘風景如畫，有美麗的、風化的浮木點綴在長長的沙灘上。這裡安靜祥和，是散步、放鬆和欣賞日落的好地方，」TripAdvisor的報告上指出。

Driftwood海灘位於傑基爾島沿海的北端。這片海灘的獨特之處在其著名、因多年侵蝕而留下的的浮木和樹木點綴其中。

該旅遊網站分析了過去一年中來自Tripadvisor用戶「大量超出預期」的評論，得出此份名單。

前10名上榜的海灘，依序為佛州西斯塔島，西斯塔海灘；夏威夷考艾島，可洛阿，波普海灘公園；夏威夷茂夷島(Maui)，拉海納(Lahaina)，Ka'anapali海灘；加州 聖地牙哥，拉霍亞灣(La Jolla)，La Jolla Cove；夏威夷歐胡島(Oahu)，檀香山，威基基海灘(Waikiki Beach)；佛州清水市(Clearwater)，清水海灘；喬州傑基爾島，Driftwood海灘；夏威夷島，帕哈拉(Pahala)，Punalu'u黑沙灘；佛州佛羅里達群島(Florida Keys)，大松島(Big Pine Key)， Bahia Honda州立公園；夏威夷毛伊島(Maui)，Paia，Ho'okipa海灘公園。