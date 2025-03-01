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歌手方大同「抗病5年」過世 享年41歲

史上第2繁忙年 亞城機場客流量破1.08億

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
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2024年，亞特蘭大Hartsfield-Jackson國際機場的客流量達到1億810萬人次，創下該機場史上第二繁忙的記錄。(機場網站)
2024年，亞特蘭大Hartsfield-Jackson國際機場的客流量達到1億810萬人次，創下該機場史上第二繁忙的記錄。(機場網站)

2024年，亞特蘭大Hartsfield-Jackson國際機場的客流量達到1億810萬人次，是該機場史上第二繁忙的一年，僅略低於該機場2019年創下的1億1000萬旅客的記錄。這也鞏固了亞特蘭大作為全球最繁忙機場的地位。

亞特蘭大市長狄更斯(Andre Dickens)將機場的成功歸功於其堅韌不拔的員工們。

狄更斯表示，感謝臨時總經理列儂(Jan Lennon)和Hartsfield-Jackson全體團隊的辛勤工作，「從高管到行李搬運工，數以千計的員工確保了亞城機場的的整體高水準旅行體驗和卓越表現。」

列儂則表示，2024年旅客吞吐量突破 1億800萬人次，證明了Hartsfield-Jackson機場無與倫比的網絡連通性、卓越的營運能力以及對旅客體驗的承諾。 「我們準備在未來五年內實現每年1億2500萬名乘客的目標，並將繼續致力於加強與航空公司的合作夥伴關係、擴大運力和推動創新，以確保亞特蘭大在效率、可及性和服務方面繼續引領世界。」

與2023年相比，該機場客運量增加了3%，其國內和國際旅行都推動了客運量的成長。該機場共計飛機起飛和降落79萬6224架次，增加了2.6％。貨運業務也出現成長，比前一年增長了6%。

隨著該機場持續擴張，Hartsfield-Jackson計劃透過航廈現代化、永續發展計畫和智慧技術投資來提升客戶體驗。

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