全美華協亞城分會春宴 逾300賓客同慶

在場民選官員合影。(記者閻尚恩攝影)

全美華人協會(NACA)亞特蘭大分會日前舉行蛇年春宴，活動由仙伯里市(Chamblee)市長Brian Mock擔任司儀，喬治亞州參議員Sheikh Rahman頒發喬州 參議會決議，褒獎該會主席李秀蘭(Lani Wong)和全美華協。

會中，可口可樂 全球社群事務副總裁Carlos Pagoaga擔任專題演講人(keynote speaker)。當天出席者包括喬州聯邦參議員沃諾克(Raphael Warnock)、各族裔團體、各郡縣與市議員、以及贊助企業派員代表等逾300人。

周曉燕致詞時表示，蛇年象徵嶄新與生機盎然。今年全美華協46歲，秉持銜接文化、培養領袖和嘉惠社群，不遺餘力。協會分別頒發3萬元獎學金給喬治亞州立大學(GSU) Perimeter College學生Paloma Hodje、3000元獎學金給喬治亞理工(Georgia Tech)華裔學生社團。

沃諾克致詞時提到，COVID 19期間，通過停止仇恨亞裔 (Stop Asian Hate)法條，並起草條文，納入2021年3月16日亞特蘭大槍殺案八名受害者姓名，其中包括六名亞裔的受害者姓名。

他說，喬州亞裔群體以身作則，示範如何化悲憤為力量，將普世價值推動立法，落實為公共政策。他勉勵大家，在蛇年學習蛇的靈活與蛻變，無懼於逆境與考驗，並引用中國成語「滴水穿石」(dripping water penetrates stone)，勉勵自強不息。

Sheikh Rahman宣讀兩份由他領銜署名的喬州參議會決議，肯定殊榮予李秀蘭以及全美華協，肯定其支持教育與文化，並捐贈超過25萬獎學金給喬州州立大學、15萬獎學金給喬治亞理工，且疫情期慨捐醫療物資。