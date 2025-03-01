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全美華協亞城分會春宴 逾300賓客同慶

記者閻尚恩／亞特蘭大報導
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在場民選官員合影。(記者閻尚恩攝影)
在場民選官員合影。(記者閻尚恩攝影)

全美華人協會(NACA)亞特蘭大分會日前舉行蛇年春宴，活動由仙伯里市(Chamblee)市長Brian Mock擔任司儀，喬治亞州參議員Sheikh Rahman頒發喬州參議會決議，褒獎該會主席李秀蘭(Lani Wong)和全美華協。

會中，可口可樂全球社群事務副總裁Carlos Pagoaga擔任專題演講人(keynote speaker)。當天出席者包括喬州聯邦參議員沃諾克(Raphael Warnock)、各族裔團體、各郡縣與市議員、以及贊助企業派員代表等逾300人。

周曉燕致詞時表示，蛇年象徵嶄新與生機盎然。今年全美華協46歲，秉持銜接文化、培養領袖和嘉惠社群，不遺餘力。協會分別頒發3萬元獎學金給喬治亞州立大學(GSU) Perimeter College學生Paloma Hodje、3000元獎學金給喬治亞理工(Georgia Tech)華裔學生社團。

沃諾克致詞時提到，COVID 19期間，通過停止仇恨亞裔(Stop Asian Hate)法條，並起草條文，納入2021年3月16日亞特蘭大槍殺案八名受害者姓名，其中包括六名亞裔的受害者姓名。

他說，喬州亞裔群體以身作則，示範如何化悲憤為力量，將普世價值推動立法，落實為公共政策。他勉勵大家，在蛇年學習蛇的靈活與蛻變，無懼於逆境與考驗，並引用中國成語「滴水穿石」(dripping water penetrates stone)，勉勵自強不息。

Sheikh Rahman宣讀兩份由他領銜署名的喬州參議會決議，肯定殊榮予李秀蘭以及全美華協，肯定其支持教育與文化，並捐贈超過25萬獎學金給喬州州立大學、15萬獎學金給喬治亞理工，且疫情期慨捐醫療物資。

底克甫郡(DeKalb)執行長Lorraine Cochran-Johnson的幕僚長致詞時，亦肯定全美華協支持教育與文化。Carlos Pagoaga則分享可口可樂擔任企業公民的定位與目標，多年在環保、人權等各方面的努力與奉獻。

會長周曉燕表示，全美華協將秉持銜接文化、培養領袖和嘉惠社群，不遺餘力。(記者閻尚...
會長周曉燕表示，全美華協將秉持銜接文化、培養領袖和嘉惠社群，不遺餘力。(記者閻尚恩／攝影)
Carlos Pagoaga重申可口可樂擔任企業公民的定位與目標。(記者閻尚恩／...
Carlos Pagoaga重申可口可樂擔任企業公民的定位與目標。(記者閻尚恩／攝影)
沃諾克引用中國成語「滴水穿石」(dripping water penetrate...
沃諾克引用中國成語「滴水穿石」(dripping water penetrates stone)，勉勵在座來賓。(記者閻尚恩／攝影)
頒發獎學金給GSU Perimeter College學生Paloma Hioj...
頒發獎學金給GSU Perimeter College學生Paloma Hioje(台前灰衣者)。(記者閻尚恩／攝影)
喬州州議員Sheikh Rahman(中)頒發兩份州參議會決議，肯定李秀蘭(右)...
喬州州議員Sheikh Rahman(中)頒發兩份州參議會決議，肯定李秀蘭(右)以及全美華協的貢獻。後者由周曉燕代表領受。(記者閻尚恩／攝影)

喬州 亞裔 可口可樂

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