Target隱瞞DEI風險致股東巨額損失 佛州提告

目標百貨(Target)遭佛羅里達州控告，因隱瞞多元化和社會舉措風險招來消費者強烈反對，最終導致公司市值損失數十億元。(美聯社)

目標百貨 (Target)日前遭佛羅里達州控告，指其隱瞞多元化和社會舉措風險招來消費者強烈反對，最終導致公司市值損失數十億元。

該起證券詐欺訴訟由佛州 行政委員會向位於佛州邁爾斯堡(Fort Myers)的聯邦法院提出，該委員會負責監管持有目標百貨股票的公共退休基金(public pension funds)。

這是全美第一起由州政府發起，針對目標百貨涉嫌在多元化、公平和包容性(DEI)事務上管理不善的股東訴訟。

佛州指控目標百貨在財務報告和代理聲明中，就其DEI任務以及環境、社會和治理任務做出虛假和誤導性陳述，背叛了投資 者及其工薪家庭核心客戶群。

訴訟中還指責目標百貨執行長康奈爾(Brian Cornell)淡化了2023年5月驕傲月的「災難性」(disastrous)和「極具攻擊性」(exceptionally offensive)活動後的顧客抵制強度，從而延長了公司股價的下跌期。

佛州共和黨檢察長烏特邁爾(James Uthmeier)在聲明中表示，以犧牲財務回報為代價，推行激進左翼思想的公司，危及了佛州急救人員和教師的退休保障。

這家總部位於明尼拿波利斯(Minneapolis)的零售商在法庭文件中表示，它曾多次警告投資者，其社會和環境舉措可能遭到消費者抵制。

由於店內衝突導致一些員工擔心自身安全，驕傲月活動因受到強烈反對，導致該公司從貨架上撤下了部分LGBTQ主題商品。

自開始撤下商品以來，該零售商的股價持續下跌，而其競爭對手沃爾瑪(Walmart)的股價卻上漲了約一倍。

目標百貨的股價較2021年11月的高點下跌了50%以上。

其中，2024年11月20日曾創下22%跌幅，市值蒸發約157億元。

在川普和許多其他保守派人士對DEI進行了抨擊後，該公司已與沃爾瑪、亞馬遜和許多其他公司共同加入遏制此類舉措行列。今年1月24日，目標百貨表示將在今年終止DEI計畫。