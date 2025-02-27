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FASCA亞城分會培訓月會 鼓勵學員發揮潛力

亞特蘭大訊
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全體大合影。(僑教中心提供)
全體大合影。(僑教中心提供)

僑務委員會海外青年文化大使(Formosa Association of Student Cultural Ambassadors，FASCA)亞特蘭大分會日前在亞特蘭大華僑文教服務中心舉行培訓月會，透過系列學習與互動，為學員們提供豐富的專業知識與實踐機會。

活動邀請到曾在可口可樂任職的行銷專家Ella Liu以「Marketing Talk」發表演講。Ella分享了她在行銷領域的寶貴經驗，並提到「行銷自己」在現代職場和社會中的重要性。

她指出，無論是在職業生涯還是日常生活中，懂得如何展示自己的優勢、有效溝通與建立人脈，對每一位年輕人來說都是至關重要的技能。

隨後，亞特蘭大分會的現任幹部們介紹職務，並開放學員們報名參與幹部工作，讓有興趣的學員能夠親身體驗並學習相關職務的業務。此環節的設計不僅激發了學員們的積極性，也讓他們更深入了解志工工作的重要性，並為他們提供了一個平台來展示領導潛力與團隊合作精神。

為了加深對台灣文化的了解和推廣，活動的最後學員們還親自學習製作車輪餅。讓學員學到台灣傳統美食的製作方法，也為未來的文化交流活動積累了寶貴經驗。

此次培訓月會的成功舉辦，豐富了學員們的知識和技能，也進一步提升了學員文化自信和國際視野。FASCA亞特蘭大分會將持續致力培養更多的國際青年文化志工，並為社會注入更多積極向上力量。

閻樹榮主任勉勵參與學員。(僑教中心提供)
閻樹榮主任勉勵參與學員。(僑教中心提供)
講者Ella Liu分享行銷know how。(僑教中心提供)
講者Ella Liu分享行銷know how。(僑教中心提供)
製作蛇年剪紙。(僑教中心提供)
製作蛇年剪紙。(僑教中心提供)

亞特蘭大 可口可樂

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