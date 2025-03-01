我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

方大同過世享年41歲 親友證實：他後事非常低調

歌手方大同「抗病5年」過世 享年41歲

北卡佛光山年宵迎春 與大眾結緣獻燈祈福 文化表演 國畫佛教藝術展 兒童彩繪燈籠 再加素食 華洋體驗過年氣氛

北卡羅來納州訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
大廳有叩平安鐘、一筆字拓印、書法、飾品義賣、茶禪等動態活動。
大廳有叩平安鐘、一筆字拓印、書法、飾品義賣、茶禪等動態活動。

北卡佛光山為了慶祝蛇年到來，舉行一系列「佛光年宵」迎春活動，與社區民眾分享星雲法師早在圓寂之前就已預備好的新春祝福「向前有路、光明在望」。系列活動中，與大眾結緣的佛光年宵，有如廟會般吸引華洋人士參與。

監寺妙舟法師歡迎大家到北卡佛光山一起過年，表示春節期間前往寺院祈福，是華人世代相傳的美好傳統。大眾在佛菩薩座前虔誠祈願，祈求新的一年平安順遂、福慧圓滿。她鼓勵大家祈福之餘，發心立願，為自己訂定目標，精進向前，未來一年光明、自在、安樂。

年宵以數個區塊進行。大殿有文化表演節目，由洛麗漢語學校、福爾摩沙海外青年文化志工洛麗分會、卡羅來納中文幼兒園等帶來舞獅、國樂、舞蹈、京劇、擊法鼓。擔任主持人的國際佛光會北卡協會督導陳衛中在節目中不時穿插有獎中英謎語，幫助參加者更加瞭解當日活動内容。

表演節目結束後，有的民眾留在大殿獻燈祈福、抽法語、寫祈願卡、求平安符；有的民眾移往大廳，參與多種動態活動，如叩平安鐘、一筆字拓印、書法、飾品義賣、茶禪、2025攝影打卡等。

齋堂的人氣最旺。一邊是素食義賣攤位，遊客排隊品嘗車輪餅、鯛魚燒、蘿蔔糕、缽缽串等美味素食；手藝區也吸引大批小孩剪紙、摺紙、做溜溜蛇。

文化走廊除了吊掛兒童創意彩繪燈籠供人欣賞和票選外，還有國畫佛教藝術展。側廊有星雲大師的一筆字書法展，及二合堂的抄經，吸引許多洋人遊客參加。

當天參加盛會的華洋民眾不分宗教。杜克學生張昌上在佛教家庭長大，在中國時就知道佛光山，來北卡上學後就來參佛。其他杜克同學都不是佛教徒，也特來感受新年氛圍。

印尼華僑李真珠說，在海外延續文化傳統不容易，有這種能體驗過年氣氛的機會，一定要帶著孩子來參與，印度丈夫也很支持。兒子Yash Mehta除上中文學校，也喜歡去中國和台灣旅行。

來自洛麗警察局「跨宗教社區大使交流計劃」(I-CARE)的警員Calvin Mitchell本身是基督徒，他感謝佛光山舉辦這樣的活動，讓他體驗不同文化，有助建立社區橋梁。

警員Calvin Mitchell把他的願望掛到祈願樹上，感謝有次體驗文化的機會...
警員Calvin Mitchell把他的願望掛到祈願樹上，感謝有次體驗文化的機會，有助建立社區橋梁工作。
印尼華僑李真珠(左起)帶著兒子Yash Mehta和丈夫Sumil Mehta參...
印尼華僑李真珠(左起)帶著兒子Yash Mehta和丈夫Sumil Mehta參加，期望能在海外延續文化傳統。
文化走廊有兒童創意彩繪燈籠和國畫佛教藝術展，二合堂有抄經活動，吸引許多洋人遊客參...
文化走廊有兒童創意彩繪燈籠和國畫佛教藝術展，二合堂有抄經活動，吸引許多洋人遊客參加。
遊客在大殿抽法語、寫祈願卡。
遊客在大殿抽法語、寫祈願卡。
齋堂内有孩子們喜歡的剪紙、摺紙、做溜溜蛇，還有美味素食義賣。
齋堂内有孩子們喜歡的剪紙、摺紙、做溜溜蛇，還有美味素食義賣。
華人社區提供舞獅、國樂、舞蹈、京劇、擊法鼓等文化表演節目。
華人社區提供舞獅、國樂、舞蹈、京劇、擊法鼓等文化表演節目。

北卡 書法 星雲法師

上一則

他在網站玩老虎機下注20分錢 贏得928萬大獎

下一則

全美華協亞城分會春宴 逾300賓客同慶

延伸閱讀

高雄300人穿毛裝提燈籠夜遊 網友：「百毛夜行」非常可愛

高雄300人穿毛裝提燈籠夜遊 網友：「百毛夜行」非常可愛
北卡流感病例增多 今年已2童死亡 衛生廳籲接種疫苗

北卡流感病例增多 今年已2童死亡 衛生廳籲接種疫苗
華埠燈籠計畫 羅斯福公園揭幕

華埠燈籠計畫 羅斯福公園揭幕
北卡三角區美華協會 春節嘉年華迴響熱烈

北卡三角區美華協會 春節嘉年華迴響熱烈

熱門新聞

就讀MIT物理系博士班的阮氏明去年夏天騎單車遭撞身亡。(MIT物理系官網)

MIT亞裔女學霸遭捲入卡車前後輪身亡 家人索賠3000萬

2025-02-28 09:58
一名最近被解僱的美國國際開發署(USAID)員工在離開工作崗位時，前USAID員工和支持者在USAID辦公室外送別。(路透)

USAID通知員工 限15分鐘回辦公室取走個人物品

2025-02-26 09:41
邊境沙皇霍曼(中)22日出席華府附近一場保守派政治行動會議，並直接向波士頓警局發出警告。(路透)

邊境沙皇：我要帶著地獄去波士頓了

2025-02-24 08:25
喬州Pathways健保計畫，要求成人必須工作才能符合資格。(喬州衛生廳臉書)

削減千億開支 國會擬擴大「要工作才能拿白卡」

2025-02-27 09:57
「工作正義」(Jobs With Justice)工人權利委員會抗議聯邦裁員。(工作正義臉書)

聯邦裁員是史上最大規模就業詐欺 工會提告

2025-02-26 12:02
密西根州一名賭客在DraftKings賭博網站僅下注20美分，竟一擊中的贏得928萬元，一夜致富。(示意圖，照片人物非當事人／美聯社)

他在網站玩老虎機下注20分錢 贏得928萬大獎

2025-02-28 19:37

超人氣

更多 >
一個字引爆川普與澤倫斯基大吵 BBC還原史無前例現場

一個字引爆川普與澤倫斯基大吵 BBC還原史無前例現場
歌手方大同驚傳過世 享年41歲

歌手方大同驚傳過世 享年41歲
顏值再度封神…baby慶36歲生日 絕美禮服勾勒曼妙身姿

顏值再度封神…baby慶36歲生日 絕美禮服勾勒曼妙身姿
澤倫斯基匆匆離開 誰吃了白宮為他準備的午餐？

澤倫斯基匆匆離開 誰吃了白宮為他準備的午餐？
MIT亞裔女學霸遭捲入卡車前後輪身亡 家人索賠3000萬

MIT亞裔女學霸遭捲入卡車前後輪身亡 家人索賠3000萬