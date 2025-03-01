北卡佛光山年宵迎春 與大眾結緣獻燈祈福 文化表演 國畫佛教藝術展 兒童彩繪燈籠 再加素食 華洋體驗過年氣氛

大廳有叩平安鐘、一筆字拓印、書法、飾品義賣、茶禪等動態活動。

北卡 佛光山為了慶祝蛇年到來，舉行一系列「佛光年宵」迎春活動，與社區民眾分享星雲法師 早在圓寂之前就已預備好的新春祝福「向前有路、光明在望」。系列活動中，與大眾結緣的佛光年宵，有如廟會般吸引華洋人士參與。

監寺妙舟法師歡迎大家到北卡佛光山一起過年，表示春節期間前往寺院祈福，是華人世代相傳的美好傳統。大眾在佛菩薩座前虔誠祈願，祈求新的一年平安順遂、福慧圓滿。她鼓勵大家祈福之餘，發心立願，為自己訂定目標，精進向前，未來一年光明、自在、安樂。

年宵以數個區塊進行。大殿有文化表演節目，由洛麗漢語學校、福爾摩沙海外青年文化志工洛麗分會、卡羅來納中文幼兒園等帶來舞獅、國樂、舞蹈、京劇、擊法鼓。擔任主持人的國際佛光會北卡協會督導陳衛中在節目中不時穿插有獎中英謎語，幫助參加者更加瞭解當日活動内容。

表演節目結束後，有的民眾留在大殿獻燈祈福、抽法語、寫祈願卡、求平安符；有的民眾移往大廳，參與多種動態活動，如叩平安鐘、一筆字拓印、書法 、飾品義賣、茶禪、2025攝影打卡等。

齋堂的人氣最旺。一邊是素食義賣攤位，遊客排隊品嘗車輪餅、鯛魚燒、蘿蔔糕、缽缽串等美味素食；手藝區也吸引大批小孩剪紙、摺紙、做溜溜蛇。

文化走廊除了吊掛兒童創意彩繪燈籠供人欣賞和票選外，還有國畫佛教藝術展。側廊有星雲大師的一筆字書法展，及二合堂的抄經，吸引許多洋人遊客參加。

當天參加盛會的華洋民眾不分宗教。杜克學生張昌上在佛教家庭長大，在中國時就知道佛光山，來北卡上學後就來參佛。其他杜克同學都不是佛教徒，也特來感受新年氛圍。

印尼華僑李真珠說，在海外延續文化傳統不容易，有這種能體驗過年氣氛的機會，一定要帶著孩子來參與，印度丈夫也很支持。兒子Yash Mehta除上中文學校，也喜歡去中國和台灣旅行。