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亞城中華總會防詐騙講座 提升資安意識

亞特蘭大訊
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全體合影。(中華總會提供)
全體合影。(中華總會提供)

亞特蘭大中華總會(Chinese Community Federation of Atlanta, CCFA)日前在會所舉辦防詐騙講座，邀請網絡資訊安全專家、肯尼索州立大學(Kennesaw State University, KSU)羅佳田教授分析最新的防詐騙知識與應對策略，吸引了眾多僑界人士參與。

隨著科技發展與數位化生活的普及，詐騙手法日益翻新，特別是針對亞裔社群的電話詐騙、釣魚郵件、假投資平台等案件頻傳，使許多家庭遭受財務損失與心理壓力。

羅佳田從技術與實例兩方面，深入淺出剖析網絡詐騙的運作模式與防範要點。 講座內容涵蓋了多種常見詐騙類型，包括駭客攻擊、冒充政府機構、網絡購物陷阱等。羅詳細講解了如何辨別可疑訊息、保護個人資訊，以及遇到詐騙時的正確處理方式。

他說，詐騙分子往往利用人性的弱點，例如貪婪或同情心，讓受害者掉入圈套。因此，提高警覺，保持理性思考，是防範詐騙最有效的方法。

現場觀眾提出了許多與日常生活息息相關的問題，例如如何分辨真假銀行通知、是否應該點擊來路不明的短信鏈接，以及如何防止個人資料外洩，羅佳田均詳細解答，並提供了實用的防範技巧，幫助大家建立更安全的網絡使用習慣。

CCFA會長譚素文表示，亞裔社區經常成為詐騙的目標，希望透過這場講座，讓大家提高警惕，保護自己與家人不受詐騙侵害。未來，該會將持續舉辦類似的安全講座，為社區提供更多實用資訊與支持。」

此次講座不僅提升資訊安全意識，也促進了僑界的經驗交流與互助精神。CCFA表示，將繼續關注社區需求，攜手專業人士，為華人社區提供更多元的教育與安全資訊，共同打造更安全、和諧的生活環境。

譚素文理事長(右三)致贈紀念品給羅佳田教授(右二)。(中華總會提供)
譚素文理事長(右三)致贈紀念品給羅佳田教授(右二)。(中華總會提供)
亞特蘭大中華總會譚素文理事長(左)介紹講座羅佳田教授。(中華總會提供)
亞特蘭大中華總會譚素文理事長(左)介紹講座羅佳田教授。(中華總會提供)
羅佳田教授以實例講解詐騙的型態及方式。(中華總會提供)
羅佳田教授以實例講解詐騙的型態及方式。(中華總會提供)

亞裔 亞特蘭大 投資

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