DEI計畫 百事可樂、可口可樂兩大飲料公司不同調

儘管競爭對手百事可樂正縮減其多元化、公平性和包容性(DEI)計畫，但可口可樂 仍堅持執行該計畫。

總部位於亞特蘭大的可口可樂在其年度報告中，重申致力營造包容性工作場所的承諾，並警告稱，未能做到這一點可能會損害其業務。

可口可樂和百事可樂是全球最大的兩家飲料公司，但在DEI措施方面採取了不同的路徑。可口可樂重申了其致力於創造包容性工作環境的承諾，並制定了雄心勃勃的目標，例如到2030年讓女性佔據50%的高級領導職位，並確保該公司全美各級勞動力的種族代表性與全美人口普查 數據一致。

相較之下，總部位於紐約州帕切斯(Purchase)的百事可樂公司決定縮減DEI計畫。百事可樂的這項決定符合企業在當今政治環境不斷變化情況下重新評估DEI的趨勢。

可口可樂年度報告指，該公司致力於維護促進創新、協作和包容的企業文化。如不這樣做可能會擾亂營運並對企業成功產生負面影響。

百事公司則確認不再為管理職位或供應商群體中的少數族裔代表性設定具體目標。相反，百事可樂將轉變贊助策略，並專注於促進業務成長的活動和團體。百事首席多元化長官(chief diversity officer)則將轉變為以員工參與和領導力發展為中心的角色。

保守派活動家斯塔巴克(Robby Starbuck)對百事可樂撤銷DEI的決定表示讚賞。反之則對可口可樂提出批評。儘管如此，可口可樂仍然堅定不移推動DEI，主張多元化員工隊伍對維護其全球品牌和業務成功十分重要。

百事可樂的DEI策略轉變是因為2023年聯邦最高法院裁決禁止大學入學中的平權行動。這項裁決促使許多公司重新評估DEI計畫。

此外，川普上月重返白宮 ，對DEI審查日益嚴格，除在聯邦政府內部撤銷此類計畫，並警告各地學校該舉措可能影響聯邦撥款。