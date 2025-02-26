我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

iPhone語音轉文字功能出包 說「種族主義者」顯示川普

凌峰在日本二度中風昏迷10天 再度露面曝健康現況

DEI計畫 百事可樂、可口可樂兩大飲料公司不同調

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

儘管競爭對手百事可樂正縮減其多元化、公平性和包容性(DEI)計畫，但可口可樂仍堅持執行該計畫。

總部位於亞特蘭大的可口可樂在其年度報告中，重申致力營造包容性工作場所的承諾，並警告稱，未能做到這一點可能會損害其業務。

可口可樂和百事可樂是全球最大的兩家飲料公司，但在DEI措施方面採取了不同的路徑。可口可樂重申了其致力於創造包容性工作環境的承諾，並制定了雄心勃勃的目標，例如到2030年讓女性佔據50%的高級領導職位，並確保該公司全美各級勞動力的種族代表性與全美人口普查數據一致。

相較之下，總部位於紐約州帕切斯(Purchase)的百事可樂公司決定縮減DEI計畫。百事可樂的這項決定符合企業在當今政治環境不斷變化情況下重新評估DEI的趨勢。

可口可樂年度報告指，該公司致力於維護促進創新、協作和包容的企業文化。如不這樣做可能會擾亂營運並對企業成功產生負面影響。

百事公司則確認不再為管理職位或供應商群體中的少數族裔代表性設定具體目標。相反，百事可樂將轉變贊助策略，並專注於促進業務成長的活動和團體。百事首席多元化長官(chief diversity officer)則將轉變為以員工參與和領導力發展為中心的角色。

保守派活動家斯塔巴克(Robby Starbuck)對百事可樂撤銷DEI的決定表示讚賞。反之則對可口可樂提出批評。儘管如此，可口可樂仍然堅定不移推動DEI，主張多元化員工隊伍對維護其全球品牌和業務成功十分重要。

百事可樂的DEI策略轉變是因為2023年聯邦最高法院裁決禁止大學入學中的平權行動。這項裁決促使許多公司重新評估DEI計畫。

此外，川普上月重返白宮，對DEI審查日益嚴格，除在聯邦政府內部撤銷此類計畫，並警告各地學校該舉措可能影響聯邦撥款。

可口可樂 人口普查 白宮

上一則

近8成受訪者不滿意芝市長強森表現 67%最擔心治安

下一則

逾14萬居民為聯邦雇員 維州長：深表同情

延伸閱讀

粉絲久等了…好市多相隔15年再度推出這款飲料

粉絲久等了…好市多相隔15年再度推出這款飲料
對保守派開放 哥倫比亞大學聘龐培歐授課 校方：非迫於政治壓力

對保守派開放 哥倫比亞大學聘龐培歐授課 校方：非迫於政治壓力
封面故事／沼澤怪物布朗 支持DEI遭開除

封面故事／沼澤怪物布朗 支持DEI遭開除
聯邦總務署：政府採購不再要求廠商須有DEI政策

聯邦總務署：政府採購不再要求廠商須有DEI政策

熱門新聞

一架美軍運輸機12日首次將119名分別來自阿富汗、中國、巴基斯坦及烏茲別克等亞洲國家的非法移民運送到巴拿馬，意味著川普政府加快行動，驅逐那些難以遣返原籍國家的無證客。(歐新社)

母籍國不接收就送第三國 背負遞解令華人噩夢成真

2025-02-18 11:00
伊州州長普立茲克被視為潛在總統候選人之一。(州長臉書)

預算吃緊 這一州要取消42至64歲非公民醫療白卡

2025-02-20 11:24
佛羅里達州參議員穆迪宣稱，佛州非法入境的中國移民增加了8000%。圖為佛州州長德桑提斯(左)1月宣布，任命檢察長穆迪(右)接任參議員魯比歐留下的空缺。(美聯社)

中國偷渡客 從巴哈馬搭船闖進佛州 暴增80倍

2025-02-18 18:16
邊境沙皇霍曼(中)22日出席華府附近一場保守派政治行動會議，並直接向波士頓警局發出警告。(路透)

邊境沙皇：我要帶著地獄去波士頓了

2025-02-24 08:25
喬治亞州沙瓦納市的「海岸受孕專家」診所（圖）錯植胚胎，讓白人女性生下非裔嬰兒，嬰兒生父母討回監護權帶走孩子，這名女子對診所提出民事訴訟。（美聯社）

白人媽咪生下小黑嬰兒 怒告受孕診所錯植胚胎

2025-02-19 18:54
川普表示支持推動聯邦接管華府計畫。(本報檔案照片)

由聯邦接管華府 川普表態支持

2025-02-20 10:09

超人氣

更多 >
紐約長島失蹤華人女孩已去世 同學稱其學業優秀

紐約長島失蹤華人女孩已去世 同學稱其學業優秀
粉絲久等了…好市多相隔15年再度推出這款飲料

粉絲久等了…好市多相隔15年再度推出這款飲料
有錢就可當美國人 川普推「金卡簽證」500萬出售公民身分

有錢就可當美國人 川普推「金卡簽證」500萬出售公民身分
手怎麼了？川普手背驚現大片瘀青引熱議

手怎麼了？川普手背驚現大片瘀青引熱議
「小心這些面孔」ICE幹員海報到處貼 掃蕩無證客受挫

「小心這些面孔」ICE幹員海報到處貼 掃蕩無證客受挫