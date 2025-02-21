前喬州參議員洛夫勒 掌小企業管理局

喬治亞州女商人、前聯邦參議員洛夫勒(Kelly Loeffler)將領導小型企業管理局(Small Business Administration, SBA)。(洛夫勒臉書)

聯邦參議院19日確認，喬治亞州女商人、前聯邦參議員洛夫勒(Kelly Loeffler)將領導小型企業管理局(Small Business Administration, SBA)。

洛夫勒將負責監督SBA，該機構自稱是唯一「完全致力於小型企業服務」的內閣級聯邦機構，提供「諮詢、資金和承包專業知識，作為全美唯一的小型企業資源和代言人」。

該機構成立於1953年，經常提供經濟損失災難貸款，以幫助業主因災難造成的營運資金需求，這些貸款可用於償還固定債務、工資、應付帳款和其他若非災難本可滿足的費用。

洛夫勒曾任川普 第二屆就職委員會的聯合主席，並在川普第一任期的最後一年短暫擔任聯邦參議員。當時，喬州共和黨 州長坎普(Brian Kemp)任命洛夫勒為參議員，以接替伊薩克森(Johnny Isakson)的任期，並稱洛夫勒是共和黨溫和派的繼任者。

但當時面對2020年的連任競選，洛夫勒選擇與川普密切聯繫，來應對右翼挑戰者，她並稱自己「比匈奴王阿提拉更保守」(more conservative than Attila the Hun)。

2020年大選，拜登在喬州以微弱優勢擊敗川普；洛夫勒則和另一位川普盟友、同時也是議員的普度(David Perdue)晉級2021年1月的決選。當時，川普曾向喬州共和黨州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)施壓，要求他「找到」足夠選票來推翻選舉結果，然後嚴厲指責拉芬斯伯格和坎普未幫助他推翻選舉結果。

在拉芬斯伯格確認拜登在喬州獲勝後，洛夫勒並曾要求拉芬斯伯格辭職。

由於洛夫勒、普度和川普對喬州選舉制度表示懷疑，且川普未參加當年1月的決選，最終共和黨投票率下降，導致洛夫勒及普度最終輸給民主黨的沃諾克(Raphael Warnock)及奧索夫(Jon Ossoff)。就在選舉前夕(1月6日)，川普支持者在騷亂中衝進了國會大廈。

此次共和黨在喬州的失利使得民主黨以微弱優勢控制了參議院，直至去年大選。川普去年大選在喬州獲勝。

自從輸給沃諾克後，洛夫勒創立了一個保守派選民登記組織，並積極參與共和黨籌款活動，並成為川普2024年復出競選活動的最大個人捐助者和籌款人之一。

美聯社報導，洛夫勒的職務確認，為川普的第二屆政府增添了另一位擁有巨額財富的內閣成員。洛夫勒曾是WNBA的老闆兼高層，在國會短暫任職期間曾是參院最富有的議員。