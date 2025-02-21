我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

太誠實？「地表最聰明AI」打臉老闆馬斯克：半數貼文假的

在家手洗羽絨外套不怕洗壞 步驟意外地簡單

前喬州參議員洛夫勒 掌小企業管理局

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
喬治亞州女商人、前聯邦參議員洛夫勒(Kelly Loeffler)將領導小型企業管理局(Small Business Administration, SBA)。(洛夫勒臉書)
喬治亞州女商人、前聯邦參議員洛夫勒(Kelly Loeffler)將領導小型企業管理局(Small Business Administration, SBA)。(洛夫勒臉書)

聯邦參議院19日確認，喬治亞州女商人、前聯邦參議員洛夫勒(Kelly Loeffler)將領導小型企業管理局(Small Business Administration, SBA)。

洛夫勒將負責監督SBA，該機構自稱是唯一「完全致力於小型企業服務」的內閣級聯邦機構，提供「諮詢、資金和承包專業知識，作為全美唯一的小型企業資源和代言人」。

該機構成立於1953年，經常提供經濟損失災難貸款，以幫助業主因災難造成的營運資金需求，這些貸款可用於償還固定債務、工資、應付帳款和其他若非災難本可滿足的費用。

洛夫勒曾任川普第二屆就職委員會的聯合主席，並在川普第一任期的最後一年短暫擔任聯邦參議員。當時，喬州共和黨州長坎普(Brian Kemp)任命洛夫勒為參議員，以接替伊薩克森(Johnny Isakson)的任期，並稱洛夫勒是共和黨溫和派的繼任者。

但當時面對2020年的連任競選，洛夫勒選擇與川普密切聯繫，來應對右翼挑戰者，她並稱自己「比匈奴王阿提拉更保守」(more conservative than Attila the Hun)。

2020年大選，拜登在喬州以微弱優勢擊敗川普；洛夫勒則和另一位川普盟友、同時也是議員的普度(David Perdue)晉級2021年1月的決選。當時，川普曾向喬州共和黨州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)施壓，要求他「找到」足夠選票來推翻選舉結果，然後嚴厲指責拉芬斯伯格和坎普未幫助他推翻選舉結果。

在拉芬斯伯格確認拜登在喬州獲勝後，洛夫勒並曾要求拉芬斯伯格辭職。

由於洛夫勒、普度和川普對喬州選舉制度表示懷疑，且川普未參加當年1月的決選，最終共和黨投票率下降，導致洛夫勒及普度最終輸給民主黨的沃諾克(Raphael Warnock)及奧索夫(Jon Ossoff)。就在選舉前夕(1月6日)，川普支持者在騷亂中衝進了國會大廈。

此次共和黨在喬州的失利使得民主黨以微弱優勢控制了參議院，直至去年大選。川普去年大選在喬州獲勝。

自從輸給沃諾克後，洛夫勒創立了一個保守派選民登記組織，並積極參與共和黨籌款活動，並成為川普2024年復出競選活動的最大個人捐助者和籌款人之一。

美聯社報導，洛夫勒的職務確認，為川普的第二屆政府增添了另一位擁有巨額財富的內閣成員。洛夫勒曾是WNBA的老闆兼高層，在國會短暫任職期間曾是參院最富有的議員。

川普 喬州 共和黨

上一則

新州24學生 獲頒總統義工服務獎

下一則

新澤西台聯會 春宴迎新春

延伸閱讀

關稅政策對iPhone構成威脅 庫克傳赴白宮見川普

關稅政策對iPhone構成威脅 庫克傳赴白宮見川普
與川普特使會面後 澤倫斯基：準備好努力與美達成協議

與川普特使會面後 澤倫斯基：準備好努力與美達成協議
澤倫斯基見川普特使談俄烏戰爭 會後記者會突取消

澤倫斯基見川普特使談俄烏戰爭 會後記者會突取消
烏克蘭民團領袖：川普批澤倫斯基言論讓烏國更團結

烏克蘭民團領袖：川普批澤倫斯基言論讓烏國更團結

熱門新聞

聯邦意圖刪減醫療補助經費，部分地方診所開始取消白卡保戶的既定看診預約。(簡訊截圖)

Medicaid經費恐停 診所開始拒收白卡

2025-02-13 10:33
一架美軍運輸機12日首次將119名分別來自阿富汗、中國、巴基斯坦及烏茲別克等亞洲國家的非法移民運送到巴拿馬，意味著川普政府加快行動，驅逐那些難以遣返原籍國家的無證客。(歐新社)

母籍國不接收就送第三國 背負遞解令華人噩夢成真

2025-02-18 11:00
伊州州長普立茲克被視為潛在總統候選人之一。(州長臉書)

預算吃緊 這一州要取消42至64歲非公民醫療白卡

2025-02-20 11:24
佛羅里達州參議員穆迪宣稱，佛州非法入境的中國移民增加了8000%。圖為佛州州長德桑提斯(左)1月宣布，任命檢察長穆迪(右)接任參議員魯比歐留下的空缺。(美聯社)

中國偷渡客 從巴哈馬搭船闖進佛州 暴增80倍

2025-02-18 18:16
田納西州男子道森(左)2022年到斐濟度蜜月時，殘忍殺害新婚妻子克莉絲蒂‧陳(右)。斐濟法院11日判處道森終身監禁。(克莉絲蒂‧陳Instagram)

斐濟蜜月殺害華裔妻屍體慘 田州男判囚終身

2025-02-13 20:56
聯邦疾病防治中心總部位於亞特蘭大。(路透)

CDC一成人力遭裁減 1300員工將被解雇

2025-02-17 09:36

超人氣

更多 >
川普簽署行政命令 禁止非法移民享有聯邦福利

川普簽署行政命令 禁止非法移民享有聯邦福利
川普：考慮普發「DOGE紅利」納稅家庭每戶領5000元

川普：考慮普發「DOGE紅利」納稅家庭每戶領5000元
預算吃緊 這一州要取消42至64歲非公民醫療白卡

預算吃緊 這一州要取消42至64歲非公民醫療白卡
在家手洗羽絨外套不怕洗壞 步驟意外地簡單

在家手洗羽絨外套不怕洗壞 步驟意外地簡單
世說新聞／爭嫖非裔妓？華男與壯漢街頭搏擊

世說新聞／爭嫖非裔妓？華男與壯漢街頭搏擊