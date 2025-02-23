全美白蟻肆虐城 邁阿密居冠 洛城、坦帕市名列2、3

具有與螞蟻相似的特徵，通常長約¼到½吋。其顏色從白色到淺棕色都有。(Orkin臉書)

根據防蟲業者Orkin的2025年全美前50位白蟻肆虐城市名單，邁阿密仍然位居榜首，洛杉磯 和坦帕市(Tampa)分別位居第二和第三，而休士頓 首次進入前十。

Orkin年度白蟻城市名單以2024年專業人員進行住宅白蟻防治最多的城市數據為基礎計算出來，前十名依序為：邁阿密、洛杉磯、坦帕市、華府、奧蘭多、西棕櫚灘、休士頓、聖地牙哥、巴爾的摩、達拉斯。

11到20名的城市，則為：亞特蘭大、舊金山、芝加哥、新奧爾良、費城、紐約、北卡 洛麗、鳳凰城、北卡格林維爾(Greenville)、北卡夏樂。

隨著全球每年氣溫升高時間越來越長，Orkin建議屋主需了解白蟻的威脅，並應在氣溫變暖之前做好準備。炎熱天氣可增加白蟻破壞木材的速度，而乾燥環境可能會使白蟻更加活躍，這也是氣候較溫暖的城市往往位居榜單前幾名的原因之一。

Orkin昆蟲學團隊主任拉姆齊(Glen Ramsey)表示，白蟻每年給全美屋主造成約50億元的損失，而且通常是直到造成嚴重損失後才被發現。「因此屋主應該在每年初春前後就優先考慮預防性措施。」

全球有2000多種白蟻，其中40種活躍在美國。它們具有與螞蟻相似的特徵，通常長約¼到½吋。其顏色從白色到淺棕色都有。

屋主應留意以下白蟻侵襲的跡象：

●室內或室外土壤周圍突然出現一群小型有翅昆蟲；

●油漆裂開或起泡，或木頭敲起來有空洞的聲音；

●外牆、木樑或地板下空間內的管線出現泥巴；

●翅膀或蛀蟲糞便堆積。

白蟻可對所有材料建成的房屋都構成威脅。

以下是一些預防措施：

●確保排水地點暢通；

●維護管道、排水溝、落水管、空調機組和其他容易洩漏的區域；

●使用填縫劑填補房屋周圍的縫隙，尤其是公用設施線路和管道周圍的縫隙；

●清除房屋周邊的腐爛木材和雜物；

●在窗戶和室外通風口使用紗窗；

●定期檢查木製結構是否損壞。