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喬州布倫瑞克港超越巴爾地摩港 躍居全美最大汽車港

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
喬治亞州布倫瑞克港(Port of Brunswick)去年超越巴爾地摩，成為全美最大的汽車港。(喬州港務局網站)
喬治亞州布倫瑞克港(Port of Brunswick)去年超越巴爾地摩，成為全美最大的汽車港。(喬州港務局網站)

喬治亞州官員近日表示，布倫瑞克港(Port of Brunswick)去年達成兩位數的增長，超過了去年因Francis Scott Key Bridge橋梁倒塌而關閉數周的巴爾地摩港(Port of Baltimore)，成為全美最大的汽車港埠。

喬州港務局(Georgia Ports Authority)執行長林奇(Griff Lynch)表示，布倫瑞克港去年共運輸了84萬1000輛汽車和卡車，比前年增長13%以上。林奇說，去年秋天完成的2.62億元的改進工程，擴大了該港處理和儲存汽車的能力。

巴爾地摩港十多年來一直在全美汽車進出口港埠中居於領先地位。但馬里蘭州港務管理局(Maryland Port Administration)發言人謝爾(Richard Scher)說，去年該港的汽車吞吐量下降了11%，處理不到75萬輛。

去年3月，Francis Scott Key大橋倒塌，導致巴爾地摩航運航道關閉數周，隨後運價急降。由於該水道在6月全面恢復通航前採分階段重新開放，整體貿易量放緩。

2023年，巴爾地摩港共處理了創紀錄的84萬7000輛汽車。謝爾表示，「我們非常肯定，如果不是因為大橋倒塌事故，去年我們可再創新高。」

布倫瑞克港的光芒常被其姊妹港沙凡納港(Port of Savannah)所掩蓋，沙凡納港是全美第四大零售商品和其他貨櫃運輸大宗商品的港口。

但喬州官員已在布倫瑞克投入巨資，林奇稱，最近的升級和擴建已促使汽車製造商將業務從南卡查爾斯頓(Charleston)和佛州傑克遜維爾(Jacksonville)等鄰近港口轉移到喬州。

他指出，由於布倫瑞克港增加了安裝多種配件的新設施，以及對進口農業和建築設備進行現場客製化服務，重型設備的出貨量去年增長了160%，達到近2萬9000台。

布倫瑞克港計畫在未來幾年進一步升級。林奇說，一個嶄新用於停靠大型汽車運載船的泊位已在設計中，預計將於2027年開放。該港口還正建造一個新的鐵路站(railyard)，目標將用火車運送出口汽車的能力提高三倍。

與此同時，喬州港務局官員也正尋求華府為布倫瑞克港航道的改善提供資金。2019年，韓國貨輪Golden Ray在離港時傾覆，此後美國陸軍工程兵團(Army Corps of Engineers)希望拓寬部分水道，為船隻提供更多轉彎空間。 林奇表示，該港還需施行維護性疏浚，使航道恢復到其適當的38呎深度。

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