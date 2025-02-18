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亞特蘭大中文學校 200人慶新春迎蛇年

【亞特蘭大訊】
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亞特蘭大中文學校學生表演。(僑教中心提供)
亞特蘭大中文學校學生表演。(僑教中心提供)

亞特蘭大中文學校日前在亞特蘭大僑教中心舉辦「亞特蘭大中文學校暨TCML春節慶祝活動」。本次活動由學校與當地僑團、FASCA及華語文學習中心TCML學員共同協辦，吸引了約200位來自社區的師生、家長及僑界代表參加，氣氛溫馨。

活動內容豐富多樣，為與會者帶來了精采的藝文表演和互動遊戲，充分展示了亞特蘭大華人社區的多元文化與濃厚的年味。現場的表演節目包括舞蹈、歌唱和器樂演奏等，學生們也透過節目表演展現他們學習中文學成果，參與者熱情高漲，掌聲不斷。

此外，活動中還設置了多個文化與遊戲攤位，讓來賓可以體驗到傳統的春節文化，感受農曆年節的獨特魅力。與會者更可參與摸彩活動。

亞特蘭大中文學校一直致力於推廣中文語言與文化，並藉由此次活動，進一步加深了亞特蘭大華人社區的凝聚力。學校師生家長也在這次活動中展現出濃濃的社區情誼。

參與者紛紛表示，活動讓大家在繁忙的生活中能夠重溫家鄉的年味，也讓異鄉的華人感受到團圓與溫暖。

亞特蘭大中文學校的師生家長們，期盼新的一年繼續推動華文教育。

FASCA青年大使舞獅表演。(僑教中心提供)
FASCA青年大使舞獅表演。(僑教中心提供)
介紹亞特蘭大中文學校校長及教職員。(僑教中心提供)
介紹亞特蘭大中文學校校長及教職員。(僑教中心提供)
春聯文化攤位。(僑教中心提供)
春聯文化攤位。(僑教中心提供)
FASCA青年大使扇子舞表演。(僑教中心提供)
FASCA青年大使扇子舞表演。(僑教中心提供)
華語文學習中心學員歌唱表演。(僑教中心提供)
華語文學習中心學員歌唱表演。(僑教中心提供)

亞特蘭大 華人 春節

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