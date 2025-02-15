北卡台鄉會 200鄉親慶新年
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北卡台灣同鄉會日前在愛培科斯(Apex)的Salem中學歡慶新年，近200名鄉親同聚一堂迎接蛇年。
當天活動由北卡大學教授蕭麗玲主持，會長吳佳穆介紹新任會長謝雅溱，並請大家多多支持協助。台音合唱團在張明章的指揮下，唱出多首動聽歌曲，團員並特別介紹作詞作曲者及歌詞寓意，使大家更有感受。此外，陳智興帶領所有與會者一邊大跳「台灣尚勇」應援舞蹈，一邊大喊加油，更炒熱了現場氣氛。
其他節目還有林村雄牧師和牧師娘林抒琴合唱 「勿通嫌台灣」、朱殿蓉太極槍表演、陳智興和溫子涵以口琴和電子琴合奏，年輕人陳柏元自彈自唱滅火器樂團的「長途夜車」。
去年元宵黃英男醫師將台灣正副總統賴清德和蕭美琴親筆簽名的外套捐出拍賣，並由台美第二代林先生以3000元標得後。這筆款項成了演講比賽的獎金。當天有六位小學生分別用英、華、台語介紹台灣的水豚賞地、101大樓、12生肖、文化習俗和生活方式。
其中五年級的狄岑晞(Jobie Dick)和5歲的易岑安(Jonah Dick)是姐弟，他們流利的華語令人驚喜。曾在台灣學華語的父親狄暹甯(Nathaniel Dick)和來自台灣的母親易昕潔說，他們在家盡量說華語，為了這次比賽，孩子天天練習，很感謝同鄉會有這個讓孩子展現華語能力的舞臺。
蕭麗玲不時穿插抽獎和發放紅包，70歲以上和10歲以下者都得到紅包。吳佳穆預告同鄉會今年將有春季烤肉、肉粽節、亞洲節、中秋節等活動，並將主辦東南區台灣人夏令營，歡迎踴躍參加。
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