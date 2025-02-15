北卡台鄉會 200鄉親慶新年

鄉親開心地從會長吳佳穆(左)手中領紅包。(記者王明心/攝影)

北卡 台灣同鄉會日前在愛培科斯(Apex)的Salem中學歡慶新年，近200名鄉親同聚一堂迎接蛇年。

當天活動由北卡大學教授蕭麗玲主持，會長吳佳穆介紹新任會長謝雅溱，並請大家多多支持協助。台音合唱團在張明章的指揮下，唱出多首動聽歌曲，團員並特別介紹作詞作曲者及歌詞寓意，使大家更有感受。此外，陳智興帶領所有與會者一邊大跳「台灣尚勇」應援舞蹈，一邊大喊加油，更炒熱了現場氣氛。

其他節目還有林村雄牧師和牧師娘林抒琴合唱 「勿通嫌台灣」、朱殿蓉太極槍表演、陳智興和溫子涵以口琴和電子琴合奏，年輕人陳柏元自彈自唱滅火器樂團的「長途夜車」。

去年元宵黃英男醫師將台灣正副總統賴清德 和蕭美琴親筆簽名的外套捐出拍賣，並由台美第二代林先生以3000元標得後。這筆款項成了演講比賽的獎金。當天有六位小學生分別用英、華、台語介紹台灣的水豚賞地、101大樓、12生肖、文化習俗和生活方式。

其中五年級的狄岑晞(Jobie Dick)和5歲的易岑安(Jonah Dick)是姐弟，他們流利的華語令人驚喜。曾在台灣學華語的父親狄暹甯(Nathaniel Dick)和來自台灣的母親易昕潔說，他們在家盡量說華語，為了這次比賽，孩子天天練習，很感謝同鄉會有這個讓孩子展現華語能力的舞臺。