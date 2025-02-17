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PBS Aerospace 投資2000萬元興建喬州北美總部

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
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世界級別的小型渦輪噴氣發動機設計和製造商PBS Aerospace將投資高達2000萬元，在喬治亞州羅斯威爾(Roswell)建立其北美總部。(公司臉書)
世界級別的小型渦輪噴氣發動機設計和製造商PBS Aerospace將投資高達2000萬元，在喬治亞州羅斯威爾(Roswell)建立其北美總部。(公司臉書)

世界級別的小型渦輪噴氣發動機設計和製造商PBS Aerospace將投資高達2000萬元，在喬治亞州羅斯威爾(Roswell)建立其北美總部，州長坎普(Brian Kemp)表示。

該公司將開發新的業務包括製造和研發，將在亞特蘭大都會區創造至少95個新工作，擴大該公司在「桃州」的影響力。

坎普表示，航空航天業是喬州最重要的產業之一，這要歸功於像是PBS Aerospace等以喬州為家的創新公司。「通過準備戰略性的、新的可供開發的場地，並支持高需求職業的勞動力發展計畫，我們將繼續鞏固成功，並為勤勞的喬州人民創造機會。」

PBS集團老闆迪登(William Didden)表示，亞特蘭大是我們開展業務的絕佳基地，這裡擁有優秀的教育體系、熟練的勞動力、強大的基礎設施和蓬勃發展的商業環境。「亞特蘭大的積極經驗和成功反映了喬州支持我們持續發展的能力。」

PBS Aerospace的業務範圍包括一座現有的、經過翻修的建築和一座將在羅斯威爾建造的新設施。空缺職位正在招聘，預計將於4月全面投入營運，意者可上網：www.pbsaerospace.com/career

該計畫合作單位還包括喬州經濟發展廳全球商業團隊與羅斯威爾市、Select Fulton、大亞特蘭大商會、喬州創新中心(Georgia Center of Innovation)、喬治亞電力公司以及喬州技術學院系統的快速啟動(Quick Start)計畫。

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