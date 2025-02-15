佛州華聯春晚與國際藝文節綻放中華文化

華聯春晚部分演員和工作人員。(華聯提供)

佛州華人 華僑聯合會(CASEC)日前在南佛州接連舉辦兩場大型文化活動——春節 聯歡晚會與ArtLit 2025國際藝術文學節，為當地華人及各族裔社區呈現中華文化盛宴，展現多元文化交融的獨特魅力。

佛州華聯於2月2日在棕櫚灘花園艾西校園劇院舉辦的蛇年春節聯歡晚會盛況空前，吸引眾多嘉賓及觀眾共襄盛舉。中國駐美大使館王培軍參贊及葉冬琦秘書親臨現場，並高度評價佛州華聯在文化交流及社區建設方面的貢獻。

晚會匯聚國內外知名藝術家及南佛州本地文藝團體。佛州華聯舞龍隊以激昂的龍舞揭開序幕，著名歌手黃格選演繹經典歌曲，管樂演奏家郭雅志呈現嗩吶與葫蘆絲演奏，京劇表演藝術家喬麗帶來國粹精髓。此外，華聯新星中華藝術團、金鹿藝術團等團隊呈現各類舞蹈節目，展現中華藝術多樣風貌。

佛州華聯會長郭睿在致詞中強調，今年春節晚會在30多年傳統基礎上創新突破，不僅獲得佛州華商會、邁阿密華語電視台等機構支持，還吸引眾多非華裔觀眾，促進跨文化交流。

佛州華聯還於2月8日參與協辦的ArtLit 2025國際藝術文學節在布勞沃德學院圖書館隆重舉行，活動以余華小說《活著》為主題，結合舞龍、演出、繪畫、樂器等多元藝術形式，吸引數千名居民參與。

華聯舞龍隊成為全場焦點，舞龍表演穿梭於館內外，引發觀眾熱烈互動。華聯新星中華藝術團呈現太極、戲曲、舞蹈等節目，展現中華藝術精髓。佛州華聯特別設立展示區，介紹華聯文化推廣活動，並吸引眾多新會員加入，進一步擴大華人社群影響力。